Resultado Super Astro Sol hoy 30 de diciembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Hoy 30 de diciembre de 2025 se jugó el último sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de chance más seguidos en Colombia.

Aquí te contamos los resultados oficiales de esta tarde y la combinación que salió favorecida en este sorteo especial de fin de año.

Resultado del Super Astro Sol hoy 30 de diciembre de 2025

En el sorteo del martes 30 de diciembre de 2025, anunciado oficialmente por portales de loterías y cadenas de noticias, la combinación que salió ganadora estuvo compuesta por las cifras 4470, con el signo zodiacal Cáncer.

Esta combinación permitió que quienes acertaron tanto el número completo como el signo puedan reclamar el premio mayor del juego, que puede llegar a ser miles de veces el valor apostado.

Este resultado corresponde al sorteo habitual previo al día 31, y sirve de referencia para muchos apostadores que siguen de cerca las tendencias numéricas y astrológicas del Super Astro Sol.

Así se juega el Super Astro Sol

El Super Astro Sol combina cuatro cifras con un signo zodiacal para definir al ganador mayor, y según las reglas del juego, acertar los cuatro dígitos junto con el signo te permite optar por el premio más alto.

El sorteo se realiza de lunes a sábado en las horas de la tarde (4:00 p.m.) y es transmitido por los canales oficiales del chance.