Alcaldía de Barranquilla solicitó controlar y ejecutar obras en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

La Alcaldía de Barranquilla radicó formalmente una solicitud ante la Aeronáutica Civil para asumir la operación, mantenimiento y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

RELACIONADO Se reveló la identidad y estado de salud de los tres extranjeros heridos en tiroteo en Barranquilla

La petición fue elevada mediante carta oficial firmada por el alcalde Alejandro Char, en la que el Distrito manifiesta su interés institucional, técnico, administrativo y financiero para encargarse de la terminal aérea.

En el documento, el mandatario expone que la ciudad ha consolidado su posicionamiento como "hub turístico, empresarial e industrial, lo que exige una infraestructura aeroportuaria eficiente, segura y acorde con estándares nacionales e internacionales".

¿Por qué Barranquilla quiere operar el Aeropuerto Ernesto Cortissoz?

El documento advierte que el aeropuerto presenta un deterioro progresivo en los niveles de servicio, con fallas en sistemas de climatización, limitaciones en salas de recibo de equipajes, prestación insuficiente de servicios básicos y escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.

Según la comunicación oficial, el Distrito busca “acabar con la tragedia de las obras inconclusas” que afectan procesos aeroportuarios y la percepción de ciudad ante visitantes nacionales e internacionales.

El Distrito reconoce expresamente que la Aerocivil conservaría sus funciones de regulación, control, supervisión y potestad sancionatoria, incluso con la posibilidad de intervención o terminación unilateral si se presentan incumplimientos.

El modelo del Aeropuerto Olaya Herrera como referente

La Alcaldía señala como antecedente exitoso la operación del Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, donde la gestión local ha mostrado resultados favorables en eficiencia del servicio y articulación con el desarrollo urbano y regional.

En la carta, el Gobierno Distrital solicita que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del aeropuerto. Asimismo, expresa su disposición para participar en mesas técnicas y estructurar el instrumento jurídico correspondiente, en caso de que la solicitud sea considerada procedente por la autoridad aeronáutica.