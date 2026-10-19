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Rutas escolares en Colombia tendrán nuevas exigencias: estos son los requisitos obligatorios

Las rutas escolares en Colombia tienen nuevos requisitos para conductores y acompañantes. Conozca qué exige la norma y desde cuándo aplica.

subsidio escolar 2026
Foto: Educación Bogotá - Página Oficial y Freepik

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
05:19 p. m.
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Las rutas escolares en Colombia deberán cumplir nuevas condiciones para garantizar la seguridad de los estudiantes durante sus desplazamientos.

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El Gobierno Nacional estableció requisitos adicionales para los conductores y acompañantes, así como medidas para mejorar la recogida y entrega de los menores en las instituciones educativas.

Los cambios están contemplados en el Decreto 1048 del 5 de agosto de 2026, que modifica disposiciones del Decreto 1079 de 2015, relacionado con el servicio de transporte especial en el país.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para los conductores de rutas escolares?

Uno de los principales cambios tiene que ver con la preparación de quienes conducen estos vehículos. Además de contar con la licencia de conducción correspondiente, deberán acreditar una certificación de competencias laborales expedida por el SENA o por instituciones autorizadas.

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Esta exigencia busca garantizar que los responsables de transportar estudiantes tengan los conocimientos necesarios para prestar el servicio de manera segura.

Asimismo, los conductores deberán participar en capacitaciones periódicas que permitan fortalecer sus habilidades y conocimientos sobre seguridad vial.

Por su parte, los acompañantes de las rutas escolares tendrán que acreditar formación o experiencia en primeros auxilios, atención de emergencias y seguridad durante los recorridos.

¿Desde cuándo aplican los nuevos requisitos para las rutas escolares?

El Decreto 1048 de 2026 entró en vigencia el 7 de agosto de 2026, después de su publicación en el Diario Oficial.

La normativa también establece condiciones para los lugares donde se recogen y dejan los estudiantes. Cuando sea posible, la parada final deberá realizarse dentro del colegio. En otros casos, tendrán que utilizarse puntos seguros y señalizados.

Adicionalmente, al finalizar cada recorrido, el acompañante deberá revisar el vehículo para comprobar que ningún estudiante permanezca en su interior.

Estas disposiciones buscan reducir riesgos durante los trayectos y reforzar la responsabilidad de quienes prestan el servicio de transporte escolar en Colombia.

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