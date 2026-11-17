El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, calificó como una decisión positiva para el campo el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de retirar el IVA a los productos de la canasta básica familiar dentro del proyecto de ajuste fiscal.

El dirigente gremial aseguró que la medida evita un impacto directo sobre los costos de producción agropecuaria y sobre los precios que pagan los consumidores.

Durante una entrevista con Noticias RCN, Bedoya afirmó que la decisión representa un “buen respiro al campo colombiano”, al señalar que la propuesta inicial contemplaba gravámenes que habrían encarecido la producción de alimentos y algunos productos de consumo básico.

El líder gremial también destacó el papel de varias bancadas del Congreso en la discusión de la reforma, al asegurar que existía una posición mayoritaria orientada a revisar los cambios tributarios planteados inicialmente para el sector agropecuario y los alimentos que llegan a la mesa de los colombianos.

El agro pide revisar entidades y reducir gastos del Estado

Frente a la necesidad de cubrir el déficit fiscal que enfrenta el país, Bedoya sostuvo que antes de buscar nuevas cargas sobre los productores es necesario evaluar la estructura del gasto público. En ese sentido, propuso revisar la continuidad de algunas entidades vinculadas al sector agropecuario.

Según explicó, organismos como la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y otras entidades del sector recibieron cuantiosos recursos en años recientes, por lo que considera necesario analizar posibles procesos de fusión o reestructuración. “El Estado tiene que adelgazarse seriamente”, afirmó.

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Asimismo, señaló que el debate en el Congreso deberá definir cuáles serán los cambios concretos al proyecto de ley y de qué manera se buscarán nuevas fuentes de financiación, incluyendo la venta de activos improductivos y eventuales ajustes tributarios para otros sectores económicos.

Seguridad y vías, las principales preocupaciones del campo

Aunque celebró el retiro del IVA para los productos de la canasta básica, Bedoya advirtió que los principales retos del sector agropecuario siguen siendo la seguridad, la estabilidad jurídica y la infraestructura vial rural.

El dirigente aseguró que la “seguridad física es la mayor preocupación” para los productores, seguida por las garantías jurídicas y el mantenimiento de las vías terciarias, aspectos que considera fundamentales para mejorar la competitividad y la productividad del campo colombiano.

Bedoya también subrayó la necesidad de que los recursos públicos continúen llegando al sector rural, pese a las restricciones presupuestales del Gobierno. Recordó que durante la pandemia el campo garantizó el abastecimiento de alimentos y afirmó que es momento de que el país le responda a los productores.

Respecto al impacto de la decisión presidencial, explicó que uno de los beneficios será evitar que pequeños agricultores deban asumir complejos procesos de facturación electrónica para recuperar impuestos. Por ello, insistió en que será clave conocer el texto definitivo que llegue al Congreso para verificar que la instrucción del Gobierno quede reflejada en la legislación tributaria.

El presidente de la SAC también señaló que el gremio permanecerá atento a las modificaciones que se introduzcan al proyecto de ajuste fiscal, especialmente en lo relacionado con la conservación del régimen de exentos para las proteínas de origen animal y otras medidas que afectan directamente al sector agropecuario.