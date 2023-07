¿Cuánto tiempo debe trabajar un colombiano promedio para recibir el salario de un congresista?

El salario de los Congresistas por ley sube cada año. Recientemente, se conoció una resolución firmada por el presidente Gustavo Petro en la que se fijó un aumento de 14,62%, lo que representa 5.538.000 pesos que se suman a lo que ya ganan, para llegar a un total de $43.418.000.

Lo que sorprende no es que suba, porque así lo exige la ley. Lo que indigna es que en el mismo país en el que la informalidad laboral es mayor que la formalidad, y gran parte de los colombianos gana un salario mínimo, un congresista recibe casi 43 veces más dinero, aun cuando en muchas ocasiones el quorum es un problema en las corporaciones y no precisamente por una estrategia política, sino por falta de asistencias, sillas que se ocupan unas cuantas veces al mes, o congresistas que son noticia no por su trabajo, sino por sus escándalos.

Varias veces se ha hablado de reducir el salario, pero todas las iniciativas han naufragado en su paso la Cámara de Representantes, así ha sido las últimas tres veces. Aún hay uno de esos proyectos vivo, el del senador Jota Pe Hernández. Esta última propuesta, de ser aprobada, no solamente cubre a los legisladores, también a los altos cargos del Estado: procuradores, fiscales, contralores, generales, ministros y magistrados.

¿Cuánto debe trabajar un colombiano promedio para recibir el salario de un congresista?

El salario mínimo en Colombia está fijado para 2023 en $1.160.000 mensuales, sin contar el auxilio de transporte. Una persona que gane esto deberá trabajar más de 37 meses, es decir, poco más de tres años para poder tener un salario similar al de un congresista.