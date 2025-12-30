Empresarios advierten que alza del 23% en el salario mínimo podría aumentar la informalidad

El reciente incremento del 23% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional genera preocupación en el sector empresarial colombiano, especialmente entre pequeños y medianos empresarios.

Según gremios consultados, la medida podría impulsar la informalidad laboral debido a los mayores costos que deberán asumir por cada trabajador contratado.

De acuerdo con cálculos del sector, por cada empleado que recibe el nuevo salario mínimo de $2.000.000 más auxilio de transporte, los empresarios deben pagar un total de $2.975.000 mensuales, incluyendo prestaciones sociales y seguridad social.

Las prestaciones representan más de $426.000 pesos y la seguridad social supera los $549.000 pesos, lo que implica cerca de un millón de pesos adicionales por trabajador.

Reacción inmediata del gremio empresarial

"Lo primero que se habló ayer es, no, pues, si este es el salario, este es el incremento, vamos a empezar reducción de personal definitivamente, a buscar otras alternativas de contratación, a tercerizar muchas cosas", manifestaron representantes de pequeños empresarios.

El impacto es aún más fuerte para nuevos emprendimientos. Mientras un empleado recibe $2.000.000 incluyendo auxilio de transporte, el costo real de arranque para un pequeño empresario puede alcanzar los $5.000.000 mensuales, considerando arrendamiento y costos salariales.

"Debes tener en cuenta que los costos por mes asociados de esa persona que va a contratar va a ser de 3 millones de pesos", advirtieron fuentes empresariales.

Ante este panorama, el Gobierno anunció medidas de mitigación para las pequeñas empresas, como préstamos a través de Bancóldex para aliviar el incremento en la nómina.

Impacto internacional y riesgos fiscales

Las reacciones internacionales también se hicieron sentir. JP Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, emitió un análisis en el que estima que el aumento generará mayor desempleo, un incremento en la inflación y mayores dificultades fiscales para el país.

La preocupación central del sector empresarial radica en que el incremento salarial, aunque beneficia directamente a los trabajadores formales, podría paradójicamente impulsar la informalidad laboral, al hacer más costosa la contratación formal y llevar a las empresas a buscar alternativas por fuera del sistema tradicional.