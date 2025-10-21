CANAL RCN
Economía

Proyecciones para 2026: lo que pasaría con la inflación si el salario mínimo sube más del 10%

El mercado financiero prevé que un aumento alto del salario mínimo podría mantener la inflación en niveles superiores al 4%, incluso con ajustes técnicos en productividad.

Billetes dinero colombiano
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
01:31 p. m.
Las proyecciones de Bancolombia, citadas por La República, advierten que el incremento del salario mínimo será un factor determinante en la inflación de 2026. Según el análisis, si el aumento se ubica entre $1.510.000 y $1.523.000, el nivel de precios para ese año se situaría entre 4,1% y 4,15%.

El estudio muestra que, a mayor incremento salarial, mayor será el riesgo de inflación. Si el mínimo llega a $1.594.000, lo que equivaldría a un aumento del 12%, la inflación esperada estaría entre 4,42% y 4,48%, un escenario que comprometería la reducción sostenida del costo de vida.

Aumentos por encima de la productividad podrían generar más inflación

De acuerdo con Bancolombia, el reciente rebote inflacionario, que alcanzó 5,18% interanual en septiembre, demuestra que el índice de precios se ha estancado cerca de ese nivel.

La entidad explicó que los aumentos del salario mínimo superiores al crecimiento de la productividad no necesariamente se traducen en bienestar, sino que reducen la capacidad adquisitiva de los trabajadores al alimentar las presiones inflacionarias.

En ese contexto, el banco recomendó que la concertación del salario mínimo —que se realizará a finales de año entre Gobierno, empresarios y sindicatos— se base en criterios técnicos: la inflación esperada al cierre de 2025 y la productividad laboral. Un incremento por encima de esos parámetros, advierten, no estaría soportado técnicamente.

Otros factores que presionarían la inflación en 2026

El análisis también menciona una posible ley de financiamiento por $16,3 billones, que el Banco de Bogotá estima podría tener efectos inflacionarios adicionales si se aprueba. Este elemento se sumaría al ajuste del salario mínimo como un factor clave en la dinámica de precios del próximo año.

Gráfico: Diario La República, con datos de Bancolombia
