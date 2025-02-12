DANE revela que 11,3 millones de colombianos ganan menos del salario mínimo en 2025

El panorama laboral colombiano muestra una tendencia: cada vez más trabajadores perciben ingresos inferiores al salario mínimo legal.

Según cifras del DANE presentadas en la primera mesa de negociación salarial, entre enero y octubre de 2025, un total de 11.387.000 colombianos devengaron menos del mínimo, cifra que representa un incremento del 12% frente a los 10.150.000 registrados en el mismo período de 2024.

Los datos, presentados a gremios y sindicatos durante las negociaciones del salario mínimo para 2026, revelan que de los 23,7 millones de trabajadores en el país, el 47,6% no alcanza a ganar el salario mínimo legal vigente.

¿Cuántas personas ganan un salario mínimo en Colombia?

Esta situación contrasta con la reducción en el número de personas que ganan exactamente el mínimo: apenas 2,4 millones en 2025, comparado con 3,7 millones en 2024, lo que representa una caída del 35%.

Los expertos consultados atribuyen esta situación a los aumentos desmedidos que ha experimentado el salario mínimo durante los últimos años. "Esta es una de las consecuencias de aumentar desmedidamente ese salario mínimo durante los últimos años", señalan analistas, considerando que seis de cada diez trabajadores en Colombia laboran en la informalidad, proporción que puede alcanzar el 80% o 90% en algunas regiones del país.

El fenómeno evidencia una creciente brecha regional en Colombia. La mayoría de trabajadores que devengan el salario mínimo se concentra en las principales ciudades, mientras que en zonas más apartadas predomina la informalidad.

"Anteriormente trabajaba en una empresa, pero uno no puede esperar que la empresa lo esté llamando uno, porque si uno no sale a rebuscarse, pues sinceramente no va a conseguir nada", expresó uno de los ciudadanos consultados.

La fechas clave para la negociación del salario mínimo

Según los especialistas, los incrementos salariales terminan beneficiando un sector minoritario de la población trabajadora, ampliando las brechas entre regiones. Los más afectados son los trabajadores de zonas apartadas del territorio nacional, donde los altos costos impiden la llegada de empresas formales.

Las negociaciones para definir el salario mínimo de 2026 tienen fechas clave: el 9 de diciembre, gremios y sindicatos presentarán sus propuestas de incremento. El plazo máximo para lograr una concertación vence a medianoche del 15 de diciembre. De no alcanzarse un acuerdo, el gobierno tendrá hasta el 31 de diciembre para establecer el incremento mediante decreto.

Actualmente, solo el 10% de los trabajadores colombianos gana exactamente el salario mínimo legal vigente, lo que evidencia las profundas transformaciones del mercado laboral nacional y los desafíos que enfrenta el país en materia de formalización del empleo.