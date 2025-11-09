CANAL RCN
Economía

Calendario 2026 en Colombia: confirman más días festivos y puentes para los trabajadores

En 2026 los colombianos tendrán más días festivos y puentes que en años anteriores. Conozca cómo quedará el calendario oficial de descanso.

Calendario en Colombia sobre los festivos en 2026
Foto: Freepik y edición

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
07:21 a. m.
El calendario oficial de 2026 traerá buenas noticias para los colombianos: el país contará con 18 días festivos, es decir, dos más que en 2025.

De ellos, 11 caerán en lunes festivo, lo que significa más fines de semana largos para el descanso y el turismo interno.

Este aumento se debe a la aplicación de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), que traslada la mayoría de los feriados cívicos y religiosos que caen un fin de semana al lunes más cercano, con el fin de favorecer a los trabajadores y promover el turismo.

Más descanso y turismo en 2026

El año comenzará con un fin de semana especial, pues el 1 de enero caerá jueves. Además, se destacan otras fechas clave como el Día del Trabajo (1 de mayo) que será viernes, y la Batalla de Boyacá (7 de agosto) que también se celebrará en viernes.

Los colombianos cerrarán el calendario de festivos con la Navidad (25 de diciembre) en viernes, lo que permitirá extender las celebraciones.

En total, serán 15 puentes festivos durante el año, un beneficio que impulsará la movilidad, la recreación y los viajes dentro del país.

Lista de festivos en Colombia para 2026

  • Enero 1: Año Nuevo, jueves
  • Enero 12: Día de los Reyes Magos, lunes
  • Marzo 23: San José, lunes
  • Abril 2: Jueves Santo
  • Abril 3: Viernes Santo
  • Mayo 1: Día del Trabajo, viernes
  • Mayo 18: Ascensión del Señor, lunes
  • Junio 8: Corpus Christi, lunes
  • Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús, lunes
  • Junio 29: San Pedro y San Pablo, lunes
  • Julio 20: Independencia de Colombia, lunes
  • Agosto 7: Batalla de Boyacá, viernes
  • Agosto 17: Asunción de la Virgen, lunes
  • Octubre 12: Día de la Raza, lunes
  • Noviembre 2: Todos los Santos, lunes
  • Noviembre 16: Independencia de Cartagena, lunes
  • Diciembre 8: Inmaculada Concepción, martes
  • Diciembre 25: Navidad, viernes.

Con este calendario, los colombianos tendrán múltiples oportunidades para disfrutar de más descanso, viajes y momentos en familia.

