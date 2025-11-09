Calendario 2026 en Colombia: confirman más días festivos y puentes para los trabajadores

El calendario oficial de 2026 traerá buenas noticias para los colombianos: el país contará con 18 días festivos, es decir, dos más que en 2025.

De ellos, 11 caerán en lunes festivo, lo que significa más fines de semana largos para el descanso y el turismo interno.

Este aumento se debe a la aplicación de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), que traslada la mayoría de los feriados cívicos y religiosos que caen un fin de semana al lunes más cercano, con el fin de favorecer a los trabajadores y promover el turismo.

Más descanso y turismo en 2026

El año comenzará con un fin de semana especial, pues el 1 de enero caerá jueves. Además, se destacan otras fechas clave como el Día del Trabajo (1 de mayo) que será viernes, y la Batalla de Boyacá (7 de agosto) que también se celebrará en viernes.

Los colombianos cerrarán el calendario de festivos con la Navidad (25 de diciembre) en viernes, lo que permitirá extender las celebraciones.

En total, serán 15 puentes festivos durante el año, un beneficio que impulsará la movilidad, la recreación y los viajes dentro del país.

Lista de festivos en Colombia para 2026

Enero 1: Año Nuevo, jueves

Enero 12: Día de los Reyes Magos, lunes

Marzo 23: San José, lunes

Abril 2: Jueves Santo

Abril 3: Viernes Santo

Mayo 1: Día del Trabajo, viernes

Mayo 18: Ascensión del Señor, lunes

Junio 8: Corpus Christi, lunes

Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús, lunes

Junio 29: San Pedro y San Pablo, lunes

Julio 20: Independencia de Colombia, lunes

Agosto 7: Batalla de Boyacá, viernes

Agosto 17: Asunción de la Virgen, lunes

Octubre 12: Día de la Raza, lunes

Noviembre 2: Todos los Santos, lunes

Noviembre 16: Independencia de Cartagena, lunes

Diciembre 8: Inmaculada Concepción, martes

Diciembre 25: Navidad, viernes.

Con este calendario, los colombianos tendrán múltiples oportunidades para disfrutar de más descanso, viajes y momentos en familia.