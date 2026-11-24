La atención del país está en lo que ocurrirá el viernes 27 de noviembre. De acuerdo con el calendario revelado por el Ministerio del Trabajo, este día se instalará la mesa de concertación del salario mínimo para 2027.

Un día antes, el jueves 26 de noviembre, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., el DANE presentará la productividad total, una cifra que es relevante en la negociación.

¿Cuándo comienza la negociación?

La jornada del viernes iniciará a las 9:00 a.m. e irá hasta la 1:00 p.m. En esa franja, se presentará el Producto Interno Bruto (PIB) hasta el III trimestre de 2026, las cuentas nacionales de transferencias y la presentación del mercado laboral.

El martes 15 de diciembre será el primer vencimiento legal para la concertación. En caso de que para ese momento no haya luz verde, podría haber sesiones extraordinarias hasta el miércoles 23 de diciembre.

Si no llega a haber acuerdo, el Gobierno tendrá como fecha límite el miércoles 30 de diciembre para expedir el salario mínimo vía decreto, tal y como ocurrió en 2025 con el alza del 23.7 %.

¿Quiénes estarán en la mesa?

La negociación de este 2026 será especial, debido a que el ministerio ha extendido la invitación a otros sectores para que participen. Aparte de los gremios y las centrales obreras, en la mesa estarán las trabajadoras domésticas, un sector de la CGT, académicos, investigadores y economistas, entre otros.

Este martes 24 de noviembre, se conoció que el gremio de los recicladores de oficio también estará presente. Cabe recordar que, con base en las cifras del Ministerio de Vivienda (en 2024), 74.313 personas trabajan en este sector y están vinculadas a 1.161 organizaciones.

Así las cosas, para el Gobierno es fundamental escuchar sus necesidades e inquietudes, principalmente la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

“Necesitamos que hagan parte de ella quienes nunca han tenido voz en el ejercicio de la concertación del salario mínimo de este país. Esta es la oportunidad porque en esta mesa cabemos todos”, afirmó Natalia López, la ministra de Trabajo.