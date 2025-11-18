CANAL RCN
San Bernardo del Viento: el nuevo epicentro turístico que redefine el desarrollo del Caribe colombiano

Tras décadas de economía basada en la tierra, la región apuesta por el turismo, la conectividad y el desarrollo sostenible para impulsar su crecimiento.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
09:20 a. m.
El Caribe cordobés está entrando en una fase de transformación que marca un antes y un después en su historia económica. Después de años en los que la agroindustria y la ganadería fueron los motores tradicionales del desarrollo regional, hoy el departamento apuesta por el turismo, la infraestructura y la sostenibilidad como pilares para proyectarse hacia un futuro más dinámico y competitivo.

En esa ruta, municipios como San Bernardo del Viento comienzan a figurar como territorios estratégicos para la inversión y el crecimiento ordenado.

La próxima apertura de la vía Medellín, Costa Caribe, reducirá el tiempo de desplazamiento entre Antioquia y el corredor turístico Córdoba, Sucre, a menos de seis horas.

Esto no solo abrirá la puerta a un mayor flujo de visitantes, sino que también facilitará la llegada de inversionistas y la integración de mercados locales con otros centros económicos del país.

La mega obra que potenciará el turismo en Córdoba

A esta megaobra se suman los avances de la Gobernación de Córdoba en corredores claves como Montería–Moñitos y el proyecto vial Lorica–San Bernardo del Viento, cuya licitación está prevista para los próximos meses y que promete mejorar notablemente la movilidad hacia la zona costera.

El componente aéreo también juega un papel determinante. La ampliación del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Tolú, con una inversión que supera los $123.000 millones, permitirá recibir vuelos internacionales y fortalecer la conectividad del Caribe occidental con otros destinos del país y de la región.

La expansión del aeropuerto Los Garzones, en Montería, refuerza esta apuesta, consolidando dos puertas de entrada para el turismo y el comercio en Córdoba y Sucre. El impacto es evidente: mejores accesos, mayor flujo de viajeros y un nuevo escenario para el desarrollo sostenible.

¿Qué es San Bernardo del Viento, el nuevo epicentro turístico de Córdoba?

En este contexto surge San Bernardo del Viento como uno de los protagonistas. Ubicado entre el mar Caribe y los manglares del Sinú, el municipio es un territorio con una riqueza ambiental excepcional.

La biodiversidad de sus ecosistemas, tradicionalmente protegidos por las comunidades locales, hoy se convierte en un atractivo para quienes buscan destinos auténticos y tranquilos, pero también para proyectos que entienden la importancia de conservar el paisaje y generar bienestar.

Uno de ellos es Agami Acqua Club, un desarrollo turístico–residencial que refleja el interés del sector privado en impulsar un crecimiento responsable. El proyecto propone un loteo urbanizado frente al mar, acompañado de un club de playa, un parque acuático y más de treinta amenidades diseñadas para fortalecer el bienestar familiar, la recreación y la convivencia comunitaria.

Su nombre rinde homenaje a la garza Agamí, especie emblemática de los manglares locales y recientemente elegida como símbolo de los Juegos Nacionales Córdoba–Sucre 2027. Este guiño a la biodiversidad resume la esencia de la iniciativa: crecer sin perder la conexión con el territorio.

