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¡Pilas! Hoy vence plazo para pagar impuesto vehicular con descuento en Bogotá

La Secretaría de Hacienda estableció el 24 de julio como fecha límite del pago, sin descuento. Contribuyentes pueden realizar pagos virtuales o presenciales.

¡Pilas! Hoy vence plazo para pagar impuesto vehicular con descuento en Bogotá
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
08:38 a. m.
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Los propietarios de vehículos en Bogotá tienen hasta este 15 de mayo para aprovechar el 10% de descuento en el pago del impuesto vehicular, indicó la Secretaría de Hacienda distrital.

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Esta es la última oportunidad para realizar el pago con la reducción tributaria antes de que venza el beneficio.

Quienes no realicen el pago en esta fecha aún tendrán hasta el 24 de julio para ponerse al día con sus obligaciones tributarias, aunque ya sin el descuento del 10%.

Después de esa fecha límite, los contribuyentes morosos se exponen a sanciones económicas adicionales por el incumplimiento de sus deberes fiscales.

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¿Cómo se puede pagar el impuesto vehicular en Bogotá?

La Secretaría de Hacienda habilitó múltiples canales para facilitar el proceso de pago a los ciudadanos.

Los contribuyentes pueden acceder a la página web oficial de la entidad y realizar su pago de manera completamente virtual, lo que elimina la necesidad de desplazamientos y reduce los tiempos de gestión.

  • Ingresar a: https://www.haciendabogota.gov.co/
  • Hacer clic en: Paga predial y vehículos 2026
  • Digitar datos personales y del vehículo
  • Completar el trámite con el pago virtual

Para quienes prefieren realizar el trámite de forma presencial, existe la opción de ingresar al portal web, imprimir el recibo de pago y presentarlo en cualquiera de las entidades financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda para recibir estos pagos tributarios.

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¿Por qué se paga el impuesto vehicular?

El impuesto vehicular es uno de los tributos más importantes para las finanzas de Bogotá, ya que estos recursos se destinan al mantenimiento de la infraestructura vial, programas de movilidad y otros proyectos relacionados con el transporte en la capital colombiana.

Las autoridades tributarias recomiendan a los propietarios de vehículos no dejar el pago para última hora y aprovechar los canales virtuales para evitar congestiones en las entidades financieras.

El sistema en línea permite verificar el estado de cuenta, conocer el valor exacto a pagar y generar el recibo correspondiente de manera inmediata.

Adicionalmente, la administración distrital invitó a los contribuyentes que lo deseen a realizar un aporte voluntario equivalente al 10% adicional del valor del impuesto al momento de efectuar su pago.

Este mecanismo busca generar recursos adicionales para la ciudad de manera voluntaria por parte de los ciudadanos.

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