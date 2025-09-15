CANAL RCN
Economía

Sara Inés Lara recibe premio internacional en el WEF 2025 por impulsar finanzas verdes

La presidenta de Mujeres por la Conservación fue reconocida en Ecuador con el galardón “Iconic Woman Creating a Better World”.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
09:41 a. m.
La líder ambientalista colombiana Sara Inés Lara tuvo una participación destacada en el Women Economic Forum (WEF) 2025, celebrado en Cuenca, Ecuador, donde expuso la importancia de las finanzas verdes en la protección de la biodiversidad y el fortalecimiento de las economías locales.

Finanzas verdes con enfoque de género

En el panel “El nuevo poder económico: finanzas verdes y naturaleza”, Lara resaltó que el capital y la sostenibilidad deben converger para responder a los retos globales y destacó el rol esencial de las mujeres en esta transformación.

“Las finanzas verdes no son solo una tendencia, son una necesidad para garantizar el futuro de las comunidades y de los ecosistemas. Las mujeres estamos llamadas a ser protagonistas en esta transformación económica hacia la naturaleza”, afirmó.

Durante el foro, recibió el premio internacional “Iconic Woman Creating a Better World”, que reconoce su liderazgo en proyectos de conservación con perspectiva de género, inclusión social y generación de oportunidades económicas.

El reconocimiento se suma a la trayectoria de Mujeres por la Conservación, organización pionera en Latinoamérica en la creación de alternativas productivas sostenibles lideradas por mujeres, y que hoy se consolida como referente en el vínculo entre conservación ambiental y empoderamiento económico.

