Reconocida aerolínea inauguró la ruta Bogotá–Nuquí para conectar con el pacífico colombiano

El transporte aéreo colombiano sigue ampliando sus horizontes. SATENA inauguró la ruta Bogotá–Nuquí, una conexión directa que une por primera vez la capital del país con uno de los destinos más biodiversos y cautivadores del Pacífico.

La nueva operación busca impulsar el turismo sostenible, la integración territorial y el desarrollo económico de esta región del Chocó.

El vuelo inaugural se realizó este 30 de octubre de 2025, marcando un nuevo hito para la aerolínea estatal, reconocida por conectar territorios apartados y brindar oportunidades de progreso a las comunidades más alejadas.

Bogotá-Nuquí: la nueva ruta que impulsa el turismo y la economía regional

Con la entrada en funcionamiento de la nueva ruta, SATENA inauguró la ruta Bogotá–Nuquí con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos, operadas con aeronaves ATR 42 de 48 pasajeros.

Los itinerarios fueron diseñados para favorecer tanto los viajes de descanso como las escapadas de fin de semana, con salidas desde Bogotá a las 7:35 a.m. los jueves y 9:10 a.m. los domingos.

Los tiquetes ya se encuentran disponibles desde $252.000 en la web oficial de SATENA, y desde $276.200 en los puntos de venta autorizados, permitiendo a los viajeros explorar playas vírgenes, selvas tropicales y experiencias culturales únicas en el corazón del Pacífico colombiano.

El Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea, destacó que esta apertura refuerza la misión social de la compañía:

“Con esta nueva conexión directa entre la capital del país y Nuquí, SATENA continúa cumpliendo su misión de conectar a Colombia desde el aire, acercando comunidades y promoviendo el turismo sostenible en territorios de alto valor natural y cultural”

Nuquí: naturaleza, cultura y avistamiento de ballenas

El destino de Nuquí se ha consolidado como un referente del turismo ecológico y comunitario. Con sus paisajes exuberantes, cascadas, playas tranquilas y el espectáculo del avistamiento de ballenas jorobadas, el municipio chocoano se posiciona como una joya natural para el ecoturismo.

Con esta nueva operación, SATENA reafirma su papel como aerolínea social del Estado, comprometida con la conectividad nacional y el impulso de territorios con gran riqueza ambiental y cultural.