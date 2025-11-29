CANAL RCN
Economía

¿Cómo ha cambiado el papel del consumidor frente a las ofertas y descuentos del Black Friday?

Las alertas por fraude, el análisis de precios y la vigilancia digital podrían estar opacando el Black Friday.

Black Friday 2025 en Colombia: fecha oficial y tiendas que participarán con descuentos
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
07:19 a. m.
El Black Friday sigue siendo uno de los fenómenos de consumo más influyentes del año en América Latina. Sin embargo, el último análisis de SHIFT Latam Porter Novelli confirma un cambio en la manera en que los ciudadanos se relacionan con esta temporada.

La conversación ya no está solo impulsada por rebajas y oportunidades, sino por una vigilancia activa hacia las marcas, las plataformas y los mecanismos de compra. ¿Qué reveló el estudio?

El papel del consumidor ante la demanda del Black Friday

Por segundo año consecutivo, se muestra un fenómeno claro: los descuentos siguen captando la conversación, pero no dominan la narrativa.

Junto a ellos aparece un componente que crece: la revisión meticulosa de precios, la denuncia de prácticas engañosas y la difusión de advertencias sobre riesgos digitales.

En redes abundan comparativos, capturas de pantalla, historiales de precios y tutoriales sobre verificación de plataformas. El consumidor cambió la emoción del impulso por una actitud de auditoría.

Gonzalo Piñeros, gerente general de SHIFT Porter Novelli en Colombia, lo resumió así:

Hoy, el Black Friday se convirtió en una prueba de confianza. No gana quien ofrece la rebaja más alta, sino quien demuestra claridad y elimina fricciones. El usuario está monitoreando absolutamente todo.

¿Cuál es el mayor miedo del consumidor en el Black Friday?

El estudio identifica que las alertas por fraudes y engaños digitales fueron un hilo conductor en todos los países evaluados. La preocupación se centró en:

  • Enlaces falsos que suplantan tiendas oficiales.
  • Plataformas que inflan precios antes del evento.
  • Páginas que desaparecen tras recibir pagos.
  • Robo de datos personales.
  • Publicidad engañosa disfrazada de descuentos temporales.

En este sentido, el entusiasmo existe, pero está condicionado por un monitoreo para evitar caer en operaciones que generen pérdidas.

¿Qué cambió este año?

A diferencia de temporadas pasadas, este año la conversación cambió y se centró principalmente en la seguridad del usuario, por lo que según el estudio, se brindaron diferentes herramientas como:

  • Revisión de antecedentes de tiendas.
  • Publicaciones explicativas de expertos en finanzas personales.
  • Guías ciudadanas para detectar descuentos reales.
  • Llamados oficiales sobre ciberseguridad.
  • Señalamientos públicos hacia comercios con prácticas inescrupulosas.

Con este análisis se puede concluir que, a presión social hacia la transparencia aumentó y el consumidor se posicionó como un evaluador activo, no como un receptor pasivo de promociones.

