Semana de receso: estas fueron las multas más impuestas a conductores en todo el país

El Ministerio de Transporte entregó el balance consolidado del sector durante la Semana de Receso Escolar y el Puente Festivo del Día de la Raza, que comprendió del 3 al 13 de octubre de 2025.

En ese periodo se registró una mayor movilidad en las vías nacionales, una reducción significativa en la siniestralidad vial y un despliegue institucional que cubrió terminales, carreteras y puntos turísticos del país.

Según el informe, más de 11 millones de vehículos se movilizaron por las carreteras colombianas, lo que representa un incremento del 5 % frente al mismo periodo de 2024. Solo en Bogotá y Cundinamarca se contabilizaron 5,3 millones de desplazamientos, con un crecimiento del 38 % en la capital y del 11 % en el departamento.

Más pasajeros y menos accidentes

En el transporte intermunicipal, 3,9 millones de pasajeros viajaron desde las 52 terminales del país, a través de 371.446 despachos, según cifras de la Superintendencia de Transporte. Este número refleja un aumento del 5,2 % en la movilización de viajeros frente al año anterior, es decir, 194.000 personas adicionales.

El viernes 10 de octubre fue la jornada de mayor flujo con 453.150 pasajeros movilizados y 38.843 vehículos despachados. Durante esos días, la Supertransporte realizó operativos en 73 puntos del país, incluyendo 32 ciudades, terminales, peajes y puertos, para garantizar la legalidad del servicio y proteger los derechos de los usuarios.

El balance de seguridad vial fue calificado como altamente positivo. En comparación con 2024, los siniestros viales se redujeron en 46 %, los lesionados en 50 % y las muertes en 39 %, lo que equivale a 109 vidas salvadas y 787 personas menos heridas.

Multas más comunes y acciones de prevención

Durante los controles, se practicaron 99 pruebas de embriaguez positivas y las infracciones más frecuentes fueron conducir sin licencia (aumentó 22 %), no portar la revisión técnico-mecánica y exceso de velocidad.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial desarrolló 1.523 actividades pedagógicas dentro de la campaña #LaVidaNosUne, que sensibilizó a más de 48.000 actores viales. Además, la estrategia “Abrázate a la vida” reforzó el uso del cinturón y la conducción responsable en terminales y medios de comunicación.

“Los resultados reflejan el compromiso del Gobierno del Cambio con una movilidad segura, moderna y digna. Gracias al trabajo conjunto logramos reducir la siniestralidad y garantizar que millones de colombianos viajaran con tranquilidad durante el receso escolar”, afirmó Mafe Rojas, ministra de Transporte.