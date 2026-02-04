Esta es la razón por la que cuestionan la reducción de $500 en la gasolina: ¿Qué habría detrás?

El anuncio del Ministerio de Hacienda de reducir en $500 el precio del galón de gasolina a partir del 1 de febrero generó reacciones a favor y en contra.

Mientras el Gobierno Ncional lo presentó como una señal de alivio para los consumidores, expertos en materia fiscal y energética calificaron la medida como insuficiente, desconectada de los cálculos técnicos y oportunista desde el punto de vista político.

De acuerdo con David Cote, quien radicó una acción popular contra la disminución de la tarifa responde a la caída de la tasa de cambio, que actualmente ronda los $3.700, y al comportamiento del precio internacional del petróleo.

Según el denunciante, estos factores permitirían una reducción mucho mayor, lo que deja en evidencia una brecha significativa entre el ajuste anunciado y el valor real que deberían pagar los colombianos.

La razón por la que cuestionan el bajonazo de $500 en la gasolina

El principal cuestionamiento apunta a que los $500 representarían una fracción del sobrecosto acumulado.

De acuerdo con cálculos técnicos presentados en una acción popular que cursa actualmente en los tribunales, el precio del galón estaría inflado en más de $3.000 pesos frente al valor de paridad internacional.

Es decir, la reducción anunciada sería, en la práctica, una devolución mínima frente a un cobro excesivo que se ha sostenido durante meses.

David Cote, vocero de la demanda colectiva, ha sido uno de los críticos más insistentes. Según sus estimaciones, el sobreprecio actual ronda los $3.249 por galón, lo que pone en entredicho el alcance real de la medida gubernamental.

Desde su perspectiva, la reducción anunciada no corrige la fórmula tarifaria, sino que maquilla el impacto de variables como la caída del dólar y del crudo, que justificarían una baja superior a los $2.500 pesos.

¿Reducir el precio de la gasolina previo a las elecciones?

La decisión se conoce en la antesala de las elecciones legislativas de marzo de 2026, lo que ha despertado sospechas sobre una posible motivación electoral.

Señalan que durante los últimos años el precio de la gasolina aumentó de forma sostenida bajo el argumento de cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), sin que se ofrecieran alivios similares.

En ese contexto, la reducción de $500 es vista como un ajuste “cosmético”, más orientado a enviar un mensaje político que a resolver un problema estructural.

Durante años se defendió el alza como una necesidad fiscal ineludible. Ahora, de manera repentina, aparece un margen para bajar el precio, justo cuando se acerca una cita electoral.

La acción popular radicada buscaría obligar al Estado a aplicar de manera estricta la fórmula de paridad internacional, de modo que el precio final refleje con precisión los costos reales y no cargue a los consumidores con sobreprecios injustificados.