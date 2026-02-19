Streaming que vende: la nueva fórmula para facturar cifras gigantescas en tiempo récord

Lo que comenzó como un formato de entretenimiento en redes sociales hoy se consolida como una de las herramientas de conversión más efectivas del comercio digital.

El llamado live shopping, ventas en tiempo real a través de transmisiones en vivo, acaba de demostrar en Colombia que, cuando se profesionaliza, puede traducirse en cifras récord en cuestión de minutos.

El más reciente caso se vivió en el Centro Comercial El Tesoro desde la marca de moda Stradabrand, que en alianza con el clúster Fashion eCommerce, lograron facturar más de $200 millones en una hora de transmisión.

El ejercicio no solo dejó 700 pedidos concretados, sino que alcanzó más de 1.000 usuarios conectados simultáneamente y generó más de 10.000 visitas al sitio web de la marca.

De formato de entretenimiento a motor de ventas

A nivel global, plataformas como YouTube, TikTok e Instagram han impulsado la cultura del live streaming, convirtiéndolo en un componente estratégico del comercio electrónico.

La diferencia con el e-commerce tradicional es la inmediatez: el consumidor interactúa, pregunta y compra sin abandonar la transmisión.

En el caso colombiano, la apuesta demuestra que el formato no solo genera tráfico, sino que impacta directamente en la facturación.

Según David Rojas, CEO de Fashion eCommerce, los resultados no son aislados. En una transmisión previa, la marca logró ventas por $400 millones con una inversión equivalente al 5%, al reutilizar el contenido del en vivo en piezas editadas que luego circularon de forma orgánica y paga.

Para el experto, el live shopping ofrece un retorno de inversión que difícilmente se logra con campañas estáticas tradicionales. Pero advierte que el éxito no radica en improvisar frente a la cámara.

La profesionalización y la digitalidad que marcan la diferencia

El factor determinante es la calidad de la producción. En mercados como Corea del Sur o Estados Unidos, las transmisiones en vivo alcanzan estándares similares a los de televisión, con guiones estructurados, iluminación profesional y estrategias claras de conversión.

En Colombia, en cambio, muchas marcas aún replican formatos de baja calidad que no logran retener audiencia ni generar confianza suficiente para cerrar ventas.

Rojas insiste en que el contenido debe planearse estratégicamente, con incentivos exclusivos y códigos de descuento válidos únicamente durante la transmisión para generar urgencia.

El éxito también se sustenta en combinar la experiencia física con la conveniencia digital. El cliente observa el producto en detalle, recibe asesoría inmediata y siente cercanía con la marca, replicando la experiencia de tienda sin salir de casa.

El impacto del live no termina cuando se apagan las cámaras. En el caso de Stradabrand, la estrategia contempla fragmentar la transmisión en decenas de piezas de contenido, apoyadas en Inteligencia Artificial y edición profesional, para alimentar durante semanas los algoritmos de redes sociales.