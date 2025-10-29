CANAL RCN
Economía

Superfinanciera confirma afectación por caída global de Microsoft: su sitio web está inactivo

La entidad informó que toda su información institucional será comunicada a través de sus redes sociales oficiales.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
02:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Superintendencia Financiera de Colombia emitió un comunicado urgente dirigido a la opinión pública, en el que confirma que su sitio web oficial se encuentra fuera de servicio como consecuencia de la caída global de los servicios de Microsoft, registrada este miércoles.

Declaración de renta 2024: Dian reporta recaudo de $23.6 billones
RELACIONADO

Declaración de renta 2024: Dian reporta recaudo de $23.6 billones

La entidad explicó que la interrupción responde a un fallo masivo en la infraestructura tecnológica de Microsoft, que ha afectado a múltiples organizaciones en todo el mundo.

Como medida temporal, la Superfinanciera canalizará toda la información institucional a través de sus redes sociales oficiales de Facebook y X. “Informaremos oportunamente cuando el servicio sea restablecido”, señala el comunicado.

DIAN cerró 47 establecimientos en Bogotá por factura electrónica, entre ellos un restaurante icónico
RELACIONADO

DIAN cerró 47 establecimientos en Bogotá por factura electrónica, entre ellos un restaurante icónico

¿Qué está pasando con Microsoft?

Microsoft confirmó que sus servicios están experimentando una interrupción global desde las 16:40 (hora peninsular española), debido a un posible problema con el sistema DNS, encargado de traducir direcciones web en direcciones IP. Esta falla ha provocado que múltiples plataformas de la compañía y de terceros dejen de funcionar correctamente.

Entre los servicios afectados se encuentran Xbox Live, con fallos en el acceso a juegos en línea; Minecraft, con errores de conexión en sus versiones multijugador, y Azure, la nube empresarial de Microsoft, utilizada por entidades públicas y privadas.

La compañía indicó que ya inició una investigación para determinar las causas exactas del incidente y trabaja en la restauración progresiva de los servicios.

Gigante del sector automotor despedirá a 1.200 empleados: esta es la razón de su decisión
RELACIONADO

Gigante del sector automotor despedirá a 1.200 empleados: esta es la razón de su decisión

Impacto en Colombia por la caída de Microsoft

Además de la Superfinanciera, otras entidades que dependen de la infraestructura de Microsoft podrían verse afectadas en sus canales digitales, por lo que recomendaron a los usuarios consultar redes sociales oficiales para obtener información actualizada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 29 de octubre de 2025

Comercio

Gigante del sector automotor despedirá a 1.200 empleados: esta es la razón de su decisión

Dane

Mujeres en Colombia dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado o tareas del hogar

Otras Noticias

Cuidado personal

Desconexión mental momentánea: una de las consecuencias de la falta de sueño

Los lapsos momentáneos de atención se han convertido en una de las principales consecuencias de no dormir bien.

Cali

Detective de la Policía de Nueva York viajó a Cali para someterse a una cirugía estética y murió: esto se sabe

Las autoridades de salud encontraron irregularidades en la clínica donde fue atendida.

Río de Janeiro

ONU se pronunció sobre operación policial que deja 132 muertos en las favelas de Río de Janeiro: "Horrorizados"

Shakira

Shakira conquista Europa: su marca Isima llega al Reino Unido con Selfridges

Selección Colombia Femenina

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Japón, Mundial Femenino sub-17: vea el partido en directo