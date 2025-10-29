Superfinanciera confirma afectación por caída global de Microsoft: su sitio web está inactivo

La Superintendencia Financiera de Colombia emitió un comunicado urgente dirigido a la opinión pública, en el que confirma que su sitio web oficial se encuentra fuera de servicio como consecuencia de la caída global de los servicios de Microsoft, registrada este miércoles.

La entidad explicó que la interrupción responde a un fallo masivo en la infraestructura tecnológica de Microsoft, que ha afectado a múltiples organizaciones en todo el mundo.

Como medida temporal, la Superfinanciera canalizará toda la información institucional a través de sus redes sociales oficiales de Facebook y X. “Informaremos oportunamente cuando el servicio sea restablecido”, señala el comunicado.

¿Qué está pasando con Microsoft?

Microsoft confirmó que sus servicios están experimentando una interrupción global desde las 16:40 (hora peninsular española), debido a un posible problema con el sistema DNS, encargado de traducir direcciones web en direcciones IP. Esta falla ha provocado que múltiples plataformas de la compañía y de terceros dejen de funcionar correctamente.

Entre los servicios afectados se encuentran Xbox Live, con fallos en el acceso a juegos en línea; Minecraft, con errores de conexión en sus versiones multijugador, y Azure, la nube empresarial de Microsoft, utilizada por entidades públicas y privadas.

La compañía indicó que ya inició una investigación para determinar las causas exactas del incidente y trabaja en la restauración progresiva de los servicios.

Impacto en Colombia por la caída de Microsoft

Además de la Superfinanciera, otras entidades que dependen de la infraestructura de Microsoft podrían verse afectadas en sus canales digitales, por lo que recomendaron a los usuarios consultar redes sociales oficiales para obtener información actualizada.