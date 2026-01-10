Estos son los 15 peajes que tendrán aumento adicional desde enero de 2026

Con el inicio de 2026, los viajeros y transportadores en Colombia deberán prepararse para un nuevo ajuste en las tarifas de los peajes.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que, en cumplimiento de la normatividad vigente, las estaciones a su cargo actualizarán sus precios a partir del 16 de enero de 2026, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2025, que fue del 5,10 %, según el Dane.

Sin embargo, el anuncio generó mayor atención porque 15 peajes del país tendrán un incremento adicional, más allá del ajuste general por inflación.

Esta medida responde al proceso de normalización tarifaria establecido en el Decreto 050, el cual busca corregir rezagos en tarifas que no se actualizaron en años anteriores.

¿Por qué algunos peajes subirán más en 2026?

De acuerdo con la ANI, en estos puntos específicos la tarifa final será el resultado de sumar el IPC del 5,10 % más un porcentaje complementario, definido por el Ministerio de Transporte según las condiciones contractuales de cada concesión. Este ajuste adicional no es generalizado y solo aplica para estaciones previamente identificadas dentro del proceso de normalización.

Los 15 peajes con incremento adicional en Colombia

Estos son los peajes que, además del IPC, tendrán un aumento complementario en 2026:

El Placer (Rumichaca – Pasto)

Cisneros (VINUS)

Aburrá (Autopistas Mar 1)

Machetá (Transversal del Sisga)

El Carmen (Puerta de Hierro – Cruz del Viso)

La Pintada (Pacífico 2)

Fusca (Accesos Norte)

Andes (Accesos Norte)

Unisabana (Accesos Norte)

Supía (Pacífico 3)

Puerto Berrío (Autopista Río Magdalena)

Boquerón I (Chirajara – Fundadores)

Boquerón II (Chirajara – Fundadores)

Naranjal (Chirajara – Fundadores)

Pipiral (Chirajara – Fundadores).

La ANI también recordó que algunos peajes, como Copacabana y Las Palmas, ajustaron sus tarifas desde el 1 de enero de 2026, debido a condiciones contractuales diferentes.

Adicionalmente, los peajes Amagá (Pacífico 1) y Laberinto (Santana–Mocoa–Neiva) aplicarán un ajuste que combina IPC con un incremento gradual, asociado a la entrega de unidades funcionales, lo que significa que los cambios serán progresivos durante el año.

Este nuevo escenario obliga a conductores y transportadores a planear mejor sus recorridos y presupuestos en 2026.