Llaves Bre-B: así funciona el nuevo sistema de pago que promete revolucionar la economía

Este lunes 6 de octubre el Banco de la República inició una nueva operación masiva para el sistema de pagos inmediatos.

¿Para qué funcionan las llaves Bre-B?

Recordemos que una llave Bre-B es un identificador que reemplaza el número completo de cuenta y facilita las transferencias bancarias.

Puede asociarse a datos de fácil recordación, como el número de celular, el correo electrónico, la cédula o un código alfanumérico. Cada cuenta puede tener hasta cuatro llaves activas, aunque estas no pueden estar vinculadas a más de una cuenta al mismo tiempo.

Así funciona la nueva operación de las llaves de Bre-B

A partir del 6 de octubre, el sistema comenzará a operar con algunos cambios, aunque esta fecha no representa un límite para registrar las llaves. Los usuarios podrán vincularlas en cualquier momento, tanto si ya tienen una cuenta activa como si abren una nueva.

Registrar la llave antes del inicio de operaciones permitirá enviar y recibir dinero en tiempo real desde el primer día. Quienes no lo hagan, podrán continuar realizando transferencias con el número tradicional de su cuenta.

Este nuevo sistema busca no solo agilizar, sino también modernizar la manera en que circula el dinero en la economía nacional. Aunque algunos ciudadanos ya habían tenido acercamientos a este modelo a través de programas pilotos, implementados por bancos privados, ahora su implementación masiva marca el inicio oficial de una nueva etapa en el sistema financiero del país.

El Banco de la República reiteró que ninguna entidad financiera está autorizada para cobrar por el registro de llaves. El proceso es completamente gratuito, digital y autogestionado, sin necesidad de intermediarios.