“Se debe revisar la cifra”, Ocampo sobre traslado de cotizaciones a Colpensiones

La reforma pensional que estará en construcción el próximo año en el Congreso de la República no ha dejado de ser noticia desde hace meses, recientemente generó controversia por las declaraciones del presidente de Colpensiones Jaime Dussan, quien aseguró que con la propuesta del Gobierno Nacional de trasladar las cotizaciones de hasta 4 salarios mínimos al fondo estatal, este dinero podría utilizarse para inversiones de infraestructura.

Al respecto tanto el presidente Gustavo Petro, como el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, desmintieron que la intención del gobierno fuera destinar dichos recursos para inversión pública.

"No es función del director de Colpensiones decir qué se hace con los recursos. No tiene por qué entrometerse. Fueron declaraciones que no tienen ni pies ni cabeza", afirmó el ministro en horas de la mañana este martes durante una entrevista a La FM.