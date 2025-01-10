CANAL RCN
Doce universidades colombianas entre las mejores de América Latina: este es el prestigioso ranking

La universidad colombiana que mejor se situó obtuvo una puntuación general de 91.3. Descubra los detalles revelados en el Ranking Mundial QS 2026.

Foto: Universidad Nacional y Universidad de los Andes.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
11:28 a. m.
Este 1 de octubre de 2025, se publicó el Ranking Mundial de Universidades QS 2026 y Colombia recibió importantes noticias en el sector de la educación.

El Ranking Mundial QS 2026 no solo mide a las mejores universidades a nivel de América Latina y el Caribe, sino que también del mundo.

Y, en esta oportunidad, después de un análisis riguroso, doce universidades de Colombia se situaron entre las 100 mejores de América Latina y el Caribe.

La mejor fue la Universidad de los Andes, que se situó en la posición 8, una más que la que ocupó en el Ranking QS 2025. Posteriormente, le siguió la Universidad Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana.

¿Cuáles fueron las otras universidades colombianas presentes entre las mejores de América Latina y el Caribe, según el Ranking QS 2026? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Estas son las doce universidades de Colombia entre las mejores 100 de América Latina y el Caribe, según el Ranking QS 2026

8. Universidad de los Andes (con una puntuación de 91.3).

12. Universidad Nacional de Colombia (con una puntuación de 86.7).

18. Pontificia Universidad Javeriana (con una puntuación de 81.3).

20. Universidad de Antioquia (con una puntuación de 78.9).

27. Universidad del Rosario (con una puntuación de 74.2).

34. Universidad de la Sabana (con una puntuación de 69).

57. Universidad EAFIT (con una puntuación de 60.2).

58. Universidad del Norte (con una puntuación de 59.9).

66. Universidad del Valle (con una puntuación de 56.4).

79. Universidad Externado de Colombia (con una puntuación de 53.1).

80. Universidad Pontificia Bolivariana (con una puntuación de 52.2).

91. Universidad Industrial de Santander (con una puntuación de 48.8)

¿Cuáles fueron las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según el Ranking QS 2026?

Mientras tanto, las universidades que ocuparon el top 3 en el Ranking QS 2026, que es realizado por QS Quacquarelli Symonds, y fue publicado este 1 de octubre de 2025, fueron:

  1. Pontificia Universidad Católica de Chile (con una puntuación general de 100).
  2. Universidad São Paulo (con una puntuación general de 99).
  3. Universidad Estadual de Campinas (con una puntuación de 98.2).

Hay que tener en cuenta que el Rankig QS 2026 se definió después de analizar factores como la reputación académica, las citas de los artículos publicados, las investigaciones llevadas a cabo, la experiencia del aprendizaje, la empleabilidad y el compromiso global.

 

