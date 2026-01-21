Universidades de Colombia que están entre las 1.000 mejores del mundo, según ranking de 2026

Colombia vuelve a figurar en el mapa de la educación superior internacional gracias a los más recientes resultados de rankings globales.

Y es que varias universidades del país lograron ubicarse entre las 1.000 mejores del mundo, un reconocimiento que refleja avances en calidad académica, investigación y proyección internacional.

Los resultados confirman que, pese a la alta competencia global, las instituciones colombianas han logrado sostener su presencia en listados que evalúan a miles de universidades en todo el planeta.

Universidades colombianas destacadas en rankings internacionales

Según el QS World University Rankings 2026, ocho universidades colombianas se han mantenido durante cuatro años consecutivos dentro del grupo de las 1.000 mejores del mundo.

RELACIONADO Rector de la Universidad de Antioquia será separado de su cargo por proceso de vigilancia

Este ranking evaluó a 2.191 universidades de 115 países, de las cuales 39 son colombianas.

Las universidades del país que integran este selecto grupo son:

Universidad de los Andes

Universidad Nacional de Colombia

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad de Antioquia

Universidad del Rosario

Universidad de La Sabana

Universidad Eafit

Universidad Externado de Colombia.

Estas instituciones se han consolidado como referentes académicos nacionales, con reconocimiento sostenido en escenarios internacionales.

El papel de las universidades públicas y el caso de la UPTC

Por su parte, el Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2026también dejó noticias positivas. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) se posicionó como la décima universidad pública del país y ocupó el puesto 19 a nivel nacional, incluyendo instituciones privadas.

Este ranking evaluó indicadores agrupados en cinco pilares: enseñanza, entorno investigativo, calidad de la investigación, perspectiva internacional e industria. En América Latina, el top 10 está dominado por universidades de Brasil, junto a instituciones de México y Chile, siendo la mejor de la región ubicada en el rango 201-250.

Los resultados confirman que la educación superior colombiana sigue ganando terreno y prestigio en el escenario global.