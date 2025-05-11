Miles de usuarios se despidieron con tristeza de reconocida tienda en Colombia: "Me encantaba"

Una de las plataformas de comercio electrónico más populares en los últimos años anunció su retiro del mercado en Colombia. El cierre de la plataforma Shopee se hizo oficial, generando una ola de reacciones en redes sociales donde miles de usuarios expresaron su nostalgia, tristeza y agradecimiento por el servicio prestado durante años.

La compañía, conocida por sus precios competitivos y su amplia gama de productos internacionales, dejó de aceptar nuevos pedidos la noche del 30 de octubre de 2025, marcando el fin de su operación.

El adiós sin dar razones: el mensaje final de Shopee

Shopee comunicó la noticia de manera concisa a través de sus canales oficiales, sin ofrecer mayores detalles sobre las razones estratégicas que motivaron su partida. El mensaje de Aviso de Cierre lamentó informar a los clientes que el servicio puso fin a las 11:59 p.m. de la fecha establecida.

La compañía buscó tranquilizar a su clientela al asegurar que todos los pedidos realizados antes de la fecha límite serían procesados y entregados "según lo previsto". Además, confirmaron que el servicio de atención al cliente continuará activo para asistir en la etapa final de las transacciones y resolver cualquier duda.

A pesar de la claridad logística, la ausencia de una explicación sobre el cierre de la plataforma Shopee dejó un sabor agridulce entre los consumidores.

Shopee y el impacto en el comercio electrónico

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, revelando el fuerte vínculo emocional que la plataforma había creado con su comunidad.

Comentarios como "Mis primeras compras para revender y ganarme unos pesitos, gracias a ustedes", "fue la primera plataforma que me dio regalos, me había ganado una oferta y me dieron unos labiales muy lindos. Muchas gracias por todo", "fue la primera plataforma en la que confié. Me dieron seguridad, me respondieron en sus errores y eran los mejores", "me encantaba comprar en esta plataforma, encontraba cosas que en ninguna otra parte venden. Es una triste noticia, gracias por estos años y traer hasta mi país tantas cosas bonitas y a tan buen precio", "Me encantaba pedir por ahí y siempre fueron diligentes cuando había problemas", fueron algunos de los comentarios apreciados en la publicación de Shopee despidiéndose del mercado y de sus clientes.

Un sector particularmente afectado por el cierre de la plataforma Shopee es el de los pequeños emprendedores, quienes revendían sus productos en el país:

Muchos usuarios destacaron que la plataforma les permitió hacer sus "primeras compras para revender y ganarme unos pesitos", lo que subraya el papel de la compañía como catalizador de pequeños negocios y el fomento de una economía digital accesible. Con su partida, el mercado del e-commerce pierde un competidor clave y miles de usuarios, una de sus opciones predilectas.