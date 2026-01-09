CANAL RCN
Economía

Audifarma abrió vacantes para Bogotá, Ibagué y Medellín: de esto se tratan

Audifarma dio a conocer sus vacantes en tres ciudades y cómo pueden aplicar fácilmente los interesados.

Audifarma
Foto: Cortesía

Noticias RCN

enero 09 de 2026
01:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Audifarma, una de las organizaciones más reconocidas del sector farmacéutico en Colombia, anunció la apertura de nuevas vacantes laborales como parte de su estrategia de crecimiento y fortalecimiento del talento humano en salud. La compañía informó que se encuentra en la búsqueda de Auxiliares de Farmacia para desempeñarse en tres ciudades clave del país: Bogotá, Ibagué y Medellín, reforzando así su compromiso con la generación de empleo formal y la calidad en la prestación de servicios farmacéuticos.

Esta convocatoria se da en un contexto en el que el sector salud continúa siendo uno de los principales motores de empleo en el país, especialmente para perfiles técnicos especializados. Audifarma, con una amplia trayectoria en la gestión integral de medicamentos y servicios de salud, busca incorporar personal capacitado que contribuya a mantener los altos estándares de atención que caracterizan a la organización.

Trabajo sí hay | Grupo Brillos abre vacantes para cerrar el año con empleo: estilistas, barberos y manicuristas
RELACIONADO

Trabajo sí hay | Grupo Brillos abre vacantes para cerrar el año con empleo: estilistas, barberos y manicuristas

Requisitos y perfil solicitado para Auxiliar de Farmacia

La oferta laboral está dirigida exclusivamente a técnicos en Servicios Farmacéuticos que cuenten, como mínimo, con experiencia equivalente a prácticas académicas. Además, los aspirantes deberán tener la documentación completa y vigente, un requisito indispensable para avanzar en el proceso de selección. Entre los documentos exigidos se encuentran el diploma, el acta de grado, la resolución y el respectivo registro en el RETHUS.

Audifarma fue enfática en señalar que la convocatoria aplica únicamente para las ciudades de Bogotá, Ibagué y Medellín, por lo que no se tendrán en cuenta postulaciones de otras zonas del país. Asimismo, la empresa aclaró que solo podrán participar las personas que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos, dado que el cargo exige el cumplimiento estricto de la normativa vigente en el sector farmacéutico.

Las ciudades más caras y más baratas para vivir en Colombia, según el Dane
RELACIONADO

Las ciudades más caras y más baratas para vivir en Colombia, según el Dane

Proceso de postulación y consideraciones importantes

Los interesados en hacer parte de Audifarma deberán enviar su hoja de vida al correo electrónico vacantes@audifarma.com.co, asegurándose de que la información esté actualizada y de que cumplan con el perfil requerido. La compañía también hizo un llamado especial a quienes actualmente se encuentren participando en un proceso de selección activo con la organización, indicando que no deben postularse nuevamente a esta convocatoria.

Con esta iniciativa, Audifarma reafirma su apuesta por el desarrollo del talento técnico en salud y por la creación de oportunidades laborales que aporten al bienestar de las comunidades donde opera. La vinculación de Auxiliares de Farmacia no solo fortalece la capacidad operativa de la empresa, sino que también contribuye a mejorar la atención y el acceso oportuno a los medicamentos.

Empleadas domésticas temen despidos e informalidad por el aumento del salario mínimo
RELACIONADO

Empleadas domésticas temen despidos e informalidad por el aumento del salario mínimo

Esta convocatoria representa una oportunidad importante para técnicos en Servicios Farmacéuticos que buscan estabilidad laboral y crecimiento profesional dentro de una organización sólida y con proyección nacional, consolidando así el papel de Audifarma como un actor clave del sistema de salud colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Metro de Medellín

Medellín no se queda atrás: esto sube el precio del pasaje en el Metro y buses en el Valle de Aburrá

Pasaporte

Avisan a miles de colombianos que perderían sus pasaportes: hay fecha límite

Dólar

Dólar en Colombia bajó hoy 9 de enero: tocó mínimos que no se veían en semanas

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

VIDEO: así fue el violento robo de una camioneta de alta gama con un arma traumática en Suba

Delincuentes dispararon al conductor durante un violento asalto en Bogotá y el vehículo fue recuperado tras un plan candado.

Venezuela

Régimen en Venezuela excarceló solo al 1% de los 800 presos políticos: ¿Quiénes son?

Permanecen bajo custodia más de 800 detenidos. El régimen anunció liberaciones hace 24 horas sin precisar cifras totales.

Animales

Perros superdotados: podrían aprender nuevas palabras al escuchar conversaciones ajenas

Atlético Nacional

Atlético Nacional vs. Inter Miami: horario confirmado para el juego en el Atanasio

La casa de los famosos

¿Primea polémica?: participantes reaccionan al ingreso de Valentino Lázaro a La Casa de los Famosos