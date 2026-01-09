Audifarma abrió vacantes para Bogotá, Ibagué y Medellín: de esto se tratan

Audifarma, una de las organizaciones más reconocidas del sector farmacéutico en Colombia, anunció la apertura de nuevas vacantes laborales como parte de su estrategia de crecimiento y fortalecimiento del talento humano en salud. La compañía informó que se encuentra en la búsqueda de Auxiliares de Farmacia para desempeñarse en tres ciudades clave del país: Bogotá, Ibagué y Medellín, reforzando así su compromiso con la generación de empleo formal y la calidad en la prestación de servicios farmacéuticos.

Esta convocatoria se da en un contexto en el que el sector salud continúa siendo uno de los principales motores de empleo en el país, especialmente para perfiles técnicos especializados. Audifarma, con una amplia trayectoria en la gestión integral de medicamentos y servicios de salud, busca incorporar personal capacitado que contribuya a mantener los altos estándares de atención que caracterizan a la organización.

Requisitos y perfil solicitado para Auxiliar de Farmacia

La oferta laboral está dirigida exclusivamente a técnicos en Servicios Farmacéuticos que cuenten, como mínimo, con experiencia equivalente a prácticas académicas. Además, los aspirantes deberán tener la documentación completa y vigente, un requisito indispensable para avanzar en el proceso de selección. Entre los documentos exigidos se encuentran el diploma, el acta de grado, la resolución y el respectivo registro en el RETHUS.

Audifarma fue enfática en señalar que la convocatoria aplica únicamente para las ciudades de Bogotá, Ibagué y Medellín, por lo que no se tendrán en cuenta postulaciones de otras zonas del país. Asimismo, la empresa aclaró que solo podrán participar las personas que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos, dado que el cargo exige el cumplimiento estricto de la normativa vigente en el sector farmacéutico.

Proceso de postulación y consideraciones importantes

Los interesados en hacer parte de Audifarma deberán enviar su hoja de vida al correo electrónico vacantes@audifarma.com.co, asegurándose de que la información esté actualizada y de que cumplan con el perfil requerido. La compañía también hizo un llamado especial a quienes actualmente se encuentren participando en un proceso de selección activo con la organización, indicando que no deben postularse nuevamente a esta convocatoria.

Con esta iniciativa, Audifarma reafirma su apuesta por el desarrollo del talento técnico en salud y por la creación de oportunidades laborales que aporten al bienestar de las comunidades donde opera. La vinculación de Auxiliares de Farmacia no solo fortalece la capacidad operativa de la empresa, sino que también contribuye a mejorar la atención y el acceso oportuno a los medicamentos.

Esta convocatoria representa una oportunidad importante para técnicos en Servicios Farmacéuticos que buscan estabilidad laboral y crecimiento profesional dentro de una organización sólida y con proyección nacional, consolidando así el papel de Audifarma como un actor clave del sistema de salud colombiano.