Las ciudades más caras y más baratas para vivir en Colombia, según el Dane

El costo de vida en Colombia volvió a ser uno de los temas centrales durante 2025, especialmente para los hogares que sintieron con mayor fuerza el impacto del aumento sostenido en los precios de bienes y servicios esenciales. En su más reciente informe, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló cuáles fueron las ciudades con mayor y menor variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador clave para medir la inflación y el comportamiento del bolsillo de los colombianos.

Las cifras muestran un panorama heterogéneo en el país, con capitales y ciudades intermedias que registraron incrementos muy por encima del promedio nacional, mientras que otras lograron mantener una variación más moderada, convirtiéndose en destinos relativamente más económicos para vivir durante el último año.

Bucaramanga, Pereira y Bogotá lideraron el aumento del costo de vida

De acuerdo con el Dane, Bucaramanga encabezó el ranking nacional como la ciudad donde más se encareció el costo de vida en 2025, con una variación anual del IPC del 5,78 %. Este resultado refleja incrementos significativos en rubros como alimentos, servicios públicos y transporte, que impactaron directamente a los hogares.

Muy cerca aparece Pereira, con un 5,77 %, confirmando una tendencia inflacionaria fuerte en el Eje Cafetero, mientras que Bogotá ocupó el tercer lugar con un 5,41 %. En la capital del país, el alza de precios se mantuvo por encima del promedio nacional, impulsada principalmente por vivienda, arriendos y gastos asociados a servicios.

En el cuarto puesto se ubicó Popayán, con un incremento del 5,25 %, una cifra que evidencia un aumento considerable en bienes y servicios básicos, afectando especialmente a las familias de ingresos medios y bajos. Estas ciudades superaron con claridad el promedio nacional, que se ubicó en 5,10 %, según el reporte oficial.

Las ciudades más estables y económicas para vivir en 2025

En contraste, el informe del Dane también destaca a las ciudades donde el costo de vida presentó variaciones más moderadas durante el año. Dentro del rango cercano al promedio nacional se encuentran Barranquilla (5,07 %), Medellín (5,06 %), Villavicencio (5,02 %) y Armenia (5,00 %), con incrementos considerados intermedios.

Otras capitales lograron mantenerse por debajo del promedio, como Florencia (4,94 %), Manizales (4,90 %), Cali (4,82 %) y Cartagena (4,80 %), consolidándose como opciones con menor presión inflacionaria. Más abajo en la lista aparecen Neiva (4,23 %), Tunja (4,30 %) y Pasto (4,31 %).

Los menores aumentos de precios se registraron en Valledupar, que cerró 2025 con una variación del 3,49 %, siendo la ciudad con menor incremento del costo de vida en el país. Le siguieron Santa Marta (3,64 %), Montería (3,92 %), Riohacha (4,06 %), Ibagué (4,15 %) y Sincelejo (4,15 %).

Este panorama evidencia que, aunque la inflación afectó a todo el territorio nacional, el impacto no fue uniforme. Las diferencias regionales siguen marcando el ritmo del costo de vida en Colombia y condicionan las decisiones económicas de miles de familias de cara a 2026.