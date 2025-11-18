Vacantes en call center: convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico con contrato indefinido

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de su programa ‘Talento Capital’, abrió una convocatoria virtual con 70 vacantes para quienes aspiran a trabajar en el sector de call center.

La estrategia ‘Talento Capital’, bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa consolidándose como un puente efectivo entre los ciudadanos en búsqueda de oportunidades y empresas que ofrecen puestos de trabajo formales. Esta iniciativa busca reducir las barreras de acceso al empleo, promoviendo la inclusión y el desarrollo económico de la capital.

¿Cómo postularse a las vacantes de ‘Talento Capital’ para call center?

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, en alianza con la empresa Grupo Cos, organizará una jornada de convocatoria virtual para el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Los interesados en las 70 vacantes disponibles para asesores de call center deberán postularse de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Esta metodología facilita la participación de un mayor número de aspirantes, eliminando barreras geográficas y de movilidad.

Es fundamental que los interesados actualicen su hoja de vida para asegurar una postulación exitosa. La convocatoria está abierta tanto para personas con experiencia previa en el sector como para quienes no la tienen, democratizando el acceso a estas oportunidades.

Las sesiones virtuales se realizarán en dos horarios: una primera jornada a las 9:00 a.m. y una segunda a las 11:30 a.m., ofreciendo flexibilidad para los participantes. Para confirmar la asistencia y acceder a los enlaces de Google Meet, los aspirantes deben ingresar al formulario habilitado por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

¿Qué beneficios y condiciones laborales ofrecen las vacantes de call center?

Las posiciones ofrecidas a través de la estrategia ‘Talento Capital’ no solo garantizan un contrato a término indefinido, un factor de estabilidad laboral altamente valorado, sino que también incluyen una serie de beneficios adicionales que las hacen particularmente atractivas.

Los futuros empleados podrán acceder a convenios con universidades, lo que representa una excelente oportunidad para continuar su formación académica.

RELACIONADO Aerolínea de bajo costo anuncia importante reducción de sus tarifas en una de sus rutas más usadas

Además, la empresa ofrece un gimnasio interno y un salón de belleza, promoviendo el bienestar y la comodidad de sus trabajadores. Para los entusiastas de los videojuegos, existe una zona gamer, y se incluyen planes de ascenso después del tercer mes de buena gestión, así como descuentos exclusivos.