Se inauguró la nueva ruta entre Bogotá y Ciudad de Guatemala con tres vuelos semanales

La aerolínea de bajo costo Wingo celebró el inicio oficial de su nueva ruta entre Bogotá y Ciudad de Guatemala, una conexión que promete dinamizar el turismo y fortalecer los lazos comerciales entre ambos países.

Con esta apertura, la compañía se convierte en la única low cost que ofrece vuelos directos entre las dos capitales, ampliando su red de destinos internacionales en Centroamérica.

El vuelo inaugural despegó desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, marcando un nuevo hito para la aerolínea, que ya opera rutas hacia Panamá y Costa Rica.

Esta nueva operación contará con tres frecuencias semanales, lunes, miércoles y viernes y pondrá a disposición más de 50.000 sillas al año para quienes deseen conocer el corazón del mundo maya o hacer negocios en la región.

¿Por qué la nueva ruta de Wingo entre Bogotá y Ciudad de Guatemala es importante?

Según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo, el intercambio entre ambos países creció de manera significativa durante el último año.

Solo en el primer semestre de 2025, 67.000 guatemaltecos viajaron a Colombia, mientras que 39.000 colombianos visitaron Guatemala, cifras que reflejan el creciente interés por ambos destinos.

Eduardo Lombana, CEO de Wingo, expresó: “estamos muy contentos de inaugurar esta ruta entre Bogotá y Ciudad de Guatemala, una conexión estratégica que dinamiza el turismo y los negocios entre ambos países. En Wingo seguimos apostando por la expansión internacional con una propuesta de bajo costo que promueva más viajes en América Latina”.

Además, reafirmó el compromiso de la compañía con la expansión internacional bajo un modelo de tarifas accesibles y seguras.

Nueva ruta internacional de Wingo

Con esta nueva ruta de Wingo entre Bogotá y Ciudad de Guatemala, la aerolínea suma 37 rutas activas en 20 ciudades y 11 países, consolidando una de las operaciones low cost más sólidas de América Latina.

La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, destacó: "esta nueva ruta directa entre Bogotá y Ciudad de Guatemala representa un paso clave en la consolidación de la conectividad regional de Colombia. Desde ProColombia celebramos esta expansión de Wingo, que acerca aún más a dos países con una historia de cooperación y un gran potencial turístico y empresarial. Cada nueva ruta fortalece nuestro propósito de posicionar a Colombia, el país de la belleza, como un hub estratégico que conecta a América Latina con el mundo”.

Los tiquetes ya están disponibles en la página oficial de wingo con tarifas desde USD 112 por trayecto, impuestos incluidos.