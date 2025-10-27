CANAL RCN
Economía

¿Cuál es la aerolínea más puntual? Este es el ranking internacional en 2025

Conozca el ranking 2025 de las aerolíneas más puntuales del mundo y Latinoamérica. Avianca figura entre las mejores según el informe de Cirium.

Aerolíneas colombianas
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
05:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Viajar en avión sigue siendo una de las formas más rápidas de recorrer largas distancias, pero la impuntualidad se ha convertido en un dolor de cabeza frecuente para los pasajeros, tanto en Colombia como en el resto del mundo.

Las diferencias principales entre aerolíneas colombianas y extranjeras en normativa de equipaje
RELACIONADO

Las diferencias principales entre aerolíneas colombianas y extranjeras en normativa de equipaje

Sin embargo, algunos operadores logran destacar por su eficiencia y compromiso con la hora.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos, un vuelo se considera puntual si aterriza dentro de los 15 minutos posteriores a la hora programada. Bajo ese parámetro, compañías como Hawaiian Airlines, Horizon Air y Southwest Airlines lideran el ranking de puntualidad global.

Las aerolíneas más puntuales del mundo

Los datos del gobierno estadounidense señalan que Hawaiian Airlines encabeza la lista con un cumplimiento del 83,1 %, seguida de Horizon Air (81,3 %), Southwest (78,9 %) y United Airlines (78,6 %).

Aerocivil confirma normalización de vuelos en El Dorado y recomienda revisar cambios con aerolíneas
RELACIONADO

Aerocivil confirma normalización de vuelos en El Dorado y recomienda revisar cambios con aerolíneas

Otras aerolíneas que mantienen altos estándares en la llegada a tiempo son Spirit (78,3 %), Delta (78,3 %), SkyWest (77,8 %), Republic (77,8 %) y Alaska Airlines (76,7 %).

Estos porcentajes reflejan la competencia y la eficiencia operativa de las aerolíneas estadounidenses, que han invertido en sistemas de control, mantenimiento y atención al pasajero para reducir retrasos y cancelaciones.

Avianca, entre las más puntuales de Latinoamérica

En cuanto al panorama regional, el informe de la firma Cirium sobre puntualidad aérea de 2024 posicionó a Copa Airlines (Panamá) como la aerolínea más puntual de América Latina, seguida de Aeroméxico y Caribbean Airlines.

¿Qué pasa si un piloto se enferma en pleno vuelo? Así actúan las aerolíneas
RELACIONADO

¿Qué pasa si un piloto se enferma en pleno vuelo? Así actúan las aerolíneas

Avianca, la aerolínea de Colombia, ocupó el octavo lugar en la región, con un 81,8 % de vuelos a tiempo durante 2024, lo que la mantiene entre las más eficientes de Latinoamérica.

Pese a los retos logísticos, el país continúa fortaleciendo su conectividad aérea. Según la Aerocivil, entre enero y julio de 2025 se movilizaron 32,6 millones de pasajeros, un 2,3 % más que en el mismo periodo de 2024.

Este crecimiento demuestra que, aunque persisten los desafíos en materia de puntualidad, Colombia se consolida como un destino atractivo y confiable para viajeros nacionales e internacionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

WhatsApp

Colombianos podrán transferir dinero desde WhatsApp: estos son los bancos habilitados

Educación

Estudiantes tendrán 12 semanas de receso en 2026: así quedaría el calendario escolar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de octubre de 2025

Otras Noticias

Antioquia

Dos muertos y tres personas desaparecidas por avenida torrencial en Dadeiba, Antioquia

Según el reporte preliminar, el evento dejó dos personas fallecidas, una en el lugar de los hechos y otra durante su traslado al hospital.

Redes sociales

Yina Calderón reaccionó al saber que Karina García participará en su mismo reality, ¿qué dijo?

La noticia tomó por sorpresa a varios seguidores, y Yina Calderón no dudó en pronunciarse sobre la nueva incorporación.

Nicolás Maduro

Senador de EE.UU. lanzó advertencia: “Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo"

EPS

Laboratorios denuncian deudas por 4.2 billones de pesos de las EPS

Fútbol

Giro radical en la vida de Dani Alves tras estar en prisión: video reveló a qué se dedica ahora