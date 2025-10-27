¿Cuál es la aerolínea más puntual? Este es el ranking internacional en 2025

Viajar en avión sigue siendo una de las formas más rápidas de recorrer largas distancias, pero la impuntualidad se ha convertido en un dolor de cabeza frecuente para los pasajeros, tanto en Colombia como en el resto del mundo.

Sin embargo, algunos operadores logran destacar por su eficiencia y compromiso con la hora.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos, un vuelo se considera puntual si aterriza dentro de los 15 minutos posteriores a la hora programada. Bajo ese parámetro, compañías como Hawaiian Airlines, Horizon Air y Southwest Airlines lideran el ranking de puntualidad global.

Las aerolíneas más puntuales del mundo

Los datos del gobierno estadounidense señalan que Hawaiian Airlines encabeza la lista con un cumplimiento del 83,1 %, seguida de Horizon Air (81,3 %), Southwest (78,9 %) y United Airlines (78,6 %).

Otras aerolíneas que mantienen altos estándares en la llegada a tiempo son Spirit (78,3 %), Delta (78,3 %), SkyWest (77,8 %), Republic (77,8 %) y Alaska Airlines (76,7 %).

Estos porcentajes reflejan la competencia y la eficiencia operativa de las aerolíneas estadounidenses, que han invertido en sistemas de control, mantenimiento y atención al pasajero para reducir retrasos y cancelaciones.

Avianca, entre las más puntuales de Latinoamérica

En cuanto al panorama regional, el informe de la firma Cirium sobre puntualidad aérea de 2024 posicionó a Copa Airlines (Panamá) como la aerolínea más puntual de América Latina, seguida de Aeroméxico y Caribbean Airlines.

Avianca, la aerolínea de Colombia, ocupó el octavo lugar en la región, con un 81,8 % de vuelos a tiempo durante 2024, lo que la mantiene entre las más eficientes de Latinoamérica.

Pese a los retos logísticos, el país continúa fortaleciendo su conectividad aérea. Según la Aerocivil, entre enero y julio de 2025 se movilizaron 32,6 millones de pasajeros, un 2,3 % más que en el mismo periodo de 2024.

Este crecimiento demuestra que, aunque persisten los desafíos en materia de puntualidad, Colombia se consolida como un destino atractivo y confiable para viajeros nacionales e internacionales.