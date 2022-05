Presidente Zelenski pide hacer ‘vaca’ para reconstruir Ucrania

Las cifras que arroja el estudio se hicieron calculando los daños a la infraestructura del país, los costos indirectos como las perdidas de inversión, los costos de apoyo social y la disminución del PIB. Los resultados revelaron que Ucrania ha perdido aproximadamente 600.000 millones dólares por la invasión rusa, esta cifra incluye pérdidas cercanas a los 92.000 millones de dólares en infraestructura, que incluye los daños materiales.

Se calcula, además, que al menos 195 fábricas y empresas, 231 centros de salud, 513 jardines infantiles, 940 instituciones educativas, 95 puentes y cruces de puentes, 151 infraestructuras de almacenamiento, 97 establecimientos religiosos y 144 centros culturales han sido dañadas, destruidas o incautadas.

En respuesta a esto, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski lanzó este jueves, 5 de mayo, una campaña mundial de financiación para ayudar a su país a ganar la guerra contra Rusia y reconstruir las infraestructuras dañadas por el conflicto.

"En un solo clic, usted puede donar fondos para ayudar a nuestros defensores, salvar a nuestros civiles y reconstruir Ucrania", dijo Zelenski en inglés en un video publicado en su cuenta de Twitter, en la que anunció el lanzamiento de la plataforma, llamada United24.

We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.



Its 1st component is an online platform to raise funds in support of 🇺🇦. Other projects & programs will be added soon.



You can make a donation in 1 click from any country.



Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF