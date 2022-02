Alex Char responde a los cuestionamientos sobre Merlano, Cabal y Zuluaga

En entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, Alex Char, exalcalde de Barranquilla y miembro de la coalición Equipo por Colombia, también responde a los cuestionamientos sobre su familia y lo que dijo sobre Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático.

José Manuel Acevedo: ¿Por qué no le gustan las entrevistas ni los debates?

Alex Char: “A mí me gusta esa entrevista en la calle, que me consume tiempo. Estar con las comunidades, con los estudiantes, con los empresarios y la gente necesitada. Con ellos tengo entrevistas y debates permanentemente”.

JMA: Usted estuvo entre si se lanzaba o no a la Presidencia, ¿qué lo hizo decidir?

AC: “Hice una consulta en la casa y yo creo que la mayoría decidieron por darle el sí. Ellos saben que este baile es pesado y ellos tienen la esperanza de que yo pueda hacer por Colombia lo que hice por Barranquilla”.

JMA: Si es presidente de Colombia, ¿qué cosa haría por el país que haya hecho por Barraquilla?

AC: “Yo tenía como costumbre inaugurar vías todos los días. El pavimento te acerca a los derechos, al trabajo, al hospital, a la salud, te acerca a todo. Permite que el transporte masivo pase por tu casa”.

JMA: ¿Qué el promete Alex Char a los colombianos en materia de inseguridad?

AC: “La gente me decía, después de inaugurar una vía, que trajera más policías. Yo decía: ¿más policías? ¿para qué? ¿Para capturar al ladrón, al jíbaro que está afuera atracando, que te quitó la billetera, el celular, pero que es un familiar tuyo, que es un sobrino tuyo o, quizás, que es un hijo? ¿Al que no abrazaste, no acompañaste en su formación y se perdió en la droga y terminó siendo el delincuente del barrio? ¿Tú quieres que yo traiga más policías, más balas, más armas para capturar a ese que puede ser tu hijo?

JMA: Frente al tema de la droga, ¿usted reactivaría la fumigación aérea con glifosato?

AC: “Parcialmente. Donde haya grupos, delincuenciales, carteles, llegaríamos con toda la contundencia. Por su puesto, donde estén familias campesinas, llegaríamos con oportunidades”.

JMA: ¿Qué haría ante el tema de los impuestos que agobia a los ciudadanos?

AC: “Mire lo que pasó en Barranquilla. Barranquilla recogía $500 mil millones de y era su presupuesto en el año 2007. Hoy, tiene $5 billones casi de presupuesto. El Estado local ha empezado a invertir en la sociedad, en parques, colegios, hospitales, mire el gran malecón. Por eso la gente cree en Barranquilla y paga sus impuestos”.

Alex Char y su relación con Aída Merlano

JMA: Hay un tema que genera dudas. Usted admitió haber tenido una relación sentimental con Aida Merlano, pero ¿cómo fue su relación política con ella?

AC: “Mirando a los ojos a los colombianos, con toda la tranquilidad del mundo, si yo tuviera alguna duda, algún dolor, algún problema, yo ni siquiera aspiraría a la Presidencia de la República para quedarle mal a 50 millones de colombianos. Es una prófuga de la justicia que hoy le trabaja a Venezuela con la izquierda colombiana, haciéndole daño a un candidato que tiene cómo derrotarlos”.

JAM: ¿Por qué con la izquierda colombiana, en concreto con quién?

AC: “¿Ella no defiende a Maduro? ¿Con quién está Maduro en Colombia? Todos lo saben.

JMA: Ella insiste en que tiene pruebas en su contra, ¿eso no le preocupa?

AC: “¿Y su juicio? Nunca presentó nada y la condenaron. Yo insisto, es prófuga de la justicia y hoy nos depara desde afuera, desde un régimen que no es amigo de Colombia”.

JMA: ¿Si usted fuera presidente de Colombia, pediría en extradición a Aida Merlano?

AC: “Sí, lo haría 15 minutos después de que me posicionara”.

JMA: ¿Qué piensa hoy de Aida Merlano?

AC: “Que debe volver, debe responderles a los colombianos por sus delitos”.

Hay quienes dicen que los Char arreglan todo con plata en este departamento y en el país, ¿qué les responde?

AC: “Nosotros somos una familia que vino hace más de 70 años a generar progreso, empleos, oportunidades, de eso que necesitamos muchos en Colombia. Yo vivo orgulloso de mi familia, es un legado que respeta mucho la gente que nos conoce, quienes no nos conocen, dicen eso”.

Alex Char y las elecciones en Colombia

JMA: Ahora, frente al tema electoral, usted dijo que le parecía que Óscar Iván Zuluaga no debería entrar en el Equipo por Colombia, ¿se arrepiente de haber digo eso?

AC: “Yo he tenido una posición clarísima de que no, porque cuando se formó el Equipo por Colombia, éramos unos ejecutores, unos alcaldes que hemos transformado ciudades y queríamos que los que llegaran tuvieran el mismo perfil”.

JMA: ¿Cree que después de las consultas, hay espacio para que el Equipo por Colombia se acerque al Centro Democrático?

AC: “Esperemos ese momento”.

JMA: Con el expresidente Álvaro Uribe, ¿cómo son las relaciones después de lo que dijo de Óscar Iván Zuluaga?

AC: “Insisto, este es un tema que nunca llegó a la colegiada. Todos tenemos posiciones al interior de la coalición. Toda mi admiración por él”.

JMA: Con el expresidente Juan Manuel Santos, ¿cómo es la relación? Hay quienes dicen que usted es el “Caballo de Troya” de Santos en el Equipo por Colombia.

AC: “Mienten porque yo tengo buena relación con él. Cuando usted es alcalde, necesita tener buena relación con el presidente de turno”.

JMA: ¿Es verdad que usted le ofreció la Vicepresidencia a María Fernanda Cabal, del Centro Democrático?

AC: “Yo tengo cariño y admiración por la senadora. Ha hecho un papel importante, inclusivo como candidata, pero ese es un tema que no hemos tocado”.

JMA: ¿En quién ha pensado como vicepresidente si resulta como candidato ganador?

AC: “Primer el lunes y luego el martes”.

JMA: ¿Haría una alianza con Rodolfo Hernández?

AC: “Haría una alianza con todo aquel que quiera entregarles a los colombianos bienestar, oportunidades, que ponga a crecer este país de verdad, que invierta en la gente y mejore la condiciona de vida de muchos colombianos”.

JMA: ¿Qué piensa de la Coalición del Pacto Histórico?

AC: “Ese estilo de gobierno e ideología ya fue aplicado a otros países y lo que hizo fue empobrecerlos. Empobrecieron a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y no trae si no miseria”.