Sergio Fajardo: entre dudas y certezas sobre quién será su fórmula vicepresidencial

Tras saberse los últimos tres candidatos presidenciales después de las votaciones de las consultas el pasado 13 de marzo, los elegidos ya comenzaron a mover sus fichas y jugar sus cartas para finiquitar sus alianzas que les permitan llegar con mayores chances de pasar a la segunda vuelta.

En el caso de Sergio Fajardo y la Coalición Centro Esperanza, desde que fue electo, ha señalado que han estado trabajando sin parar de cara a las elecciones.

El candidato publicó un video en su cuenta de Twitter donde dio noticias sobre quién será su fórmula vicepresidencial para las próximas elecciones. A pesar de no dar un nombre en concreto, Fajardo descarto a todos sus co-equiperos en la coalición.

“Me he reunido con Carlos Amaya, con Jorge Robledo, Juan Manuel Galán, Ingrid Betancourt, Alejandro Gaviria, Humberto de la Calle y hemos tenido buenas conversaciones", expresó

"Ahora ninguna de esas personas va a ser mi fórmula vicepresidencial. Ya viene y les va a gustar mucho”, indicó Fajardo.

A propósito de mi fórmula vicepresidencial.

Federico Gutiérrez invitó a Fajardo a su campaña

Uno de los más favorecidos por los más de 18 millones de votantes fue Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y ahora candidato a la Presidencia 2022, quien recibió una importante cifra de votos en el Equipo por Colombia, lo que le permitirá estar en los tarjetones el próximo 29 de mayo en primera vuelta.

De esta manera, Gutiérrez se convirtió en uno de los candidatos más sonados para las próximas elecciones presidenciales y el exmandatario de Medellín invitó en las últimas horas a Sergio Fajardo, ganador del Centro Esperanza, a que se adhiera a su campaña para así poder vencer a Gustavo Petro, uno de máximos favoritos.

"Yo triplico en votación hoy a Sergio Fajardo, cuando a él lo conoce casi el 100 % del país. Ha hecho no sé cuántas campañas ya. Esta es mi primera campaña y lo triplico ya en votación. Y eso que me conoce apenas el 40 % de la gente. Nosotros vamos para arriba y yo vuelvo y digo: esto no es un tema de arrogancia. Es una responsabilidad inmensa. Voy a convocar a todos los sectores, incluyendo a Sergio Fajardo, a la Centro Esperanza", aseguró Gutiérrez en entrevista para Blu Radio.