Víctimas del conflicto inconformes ante resultados de los comicios por las curules de paz

Durante los comicios del pasado 13 de marzo los colombianos eligieron el nuevo Congreso de la República y también participaron en las consultas presidenciales.

Lea, además: ¿Centroderecha o izquierda?: las fuerzas de los partidos políticos en el Congreso

Además, en 167 municipios del país también se ejerció el derecho al voto por las curules de paz. Sin embargo, luego de conocerse los resultados, algunos ciudadanos se mostraron inconformes por quienes quedaron como representantes.

Nombres como el de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exparamilitar ‘Jorge 40′, quien ocupará uno de los escaños representando a víctimas del Cesar, La Guajira y Magdalena, han generado malestar en sus regiones.

Diógenes Quintero, por ejemplo, quien representa al Catatumbo, es cuestionado por haber sido funcionario público el año anterior. Algunas víctimas del país aseguraron que muchos de estos nuevos congresistas no los representan.

“En los territorios realmente no los conocen, no saben quiénes son, no conocen su gestión”, señaló Lorena Murcia, activista de Derechos Humanos.

Por otro lado, el Consejo Comunitario de Novita le dio el aval a James Hermenegildo Mosquera, quien representará al Chocó.

Sin embargo, su candidatura fue denunciada por organizaciones de víctimas por su presunta cercanía con una casa política cuestionada.

“Es muy tiste y muy lamentable que las víctimas que queremos realmente este país, que queremos construir, que queremos restablecer todos los derechos burlados por este grupo terrorista, pues no tengamos esa representación real en el Congreso”, agregó Lorena.

Cabe mencionar que hace unos días, candidatos a estas curules de paz, denunciaron trabas en los procesos para desarrollar sus campañas.

Vea también: Las caras nuevas que llegan al Congreso de la República tras los comicios