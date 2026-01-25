Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 25 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
enero 25 de 2026
- Hallan sin vida y junto a su padre a Adrián Pinzón, menor de 9 años desaparecido en Bogotá
- Descubren clínica clandestina que atendía a guerrilleros heridos y practicaba abortos ilegales en Valle del Cauca
- Caso Lina Maritza Zapata: amplían investigación de la muerte de cadete por escándalo de la Comunidad del Anillo
- Estadounidense recibe cadena perpetua por explotación sexual a menores en Colombia
- ARC Simón Bolívar navega por el estrecho de Gerlache en su día 51 de expedición
- La octava versión del Hay Festival Jericó atrajo a 18.000 personas y dinamizó del municipio