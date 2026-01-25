CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 25 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 25 de 2026
02:27 p. m.
  • Hallan sin vida y junto a su padre a Adrián Pinzón, menor de 9 años desaparecido en Bogotá
  • Descubren clínica clandestina que atendía a guerrilleros heridos y practicaba abortos ilegales en Valle del Cauca
  • Caso Lina Maritza Zapata: amplían investigación de la muerte de cadete por escándalo de la Comunidad del Anillo
  • Estadounidense recibe cadena perpetua por explotación sexual a menores en Colombia
  • ARC Simón Bolívar navega por el estrecho de Gerlache en su día 51 de expedición
  • La octava versión del Hay Festival Jericó atrajo a 18.000 personas y dinamizó del municipio
Disidencias de las Farc

Descubren clínica clandestina que atendía a guerrilleros heridos y practicaba abortos ilegales en Valle del Cauca

Esta clínica de garaje estaría al servicio de las disidencias de las Farc en Buenaventura, donde hallaron más de 8.000 dosis de medicamentos.

Manchester United

En un partidazo, Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal como visitante: vea los goles

Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal en medio de un partidazo y la Premier League sigue viva.

Restaurantes

Empleado de reconocido restaurante explotó y gritó en plena plazoleta: comunicado oficial

Estados Unidos

“Logremos la paz”: alcalde de Minneapolis hace llamado a Donald Trump para retirar a los agentes federales

Estados Unidos

Entidad financiera recibió el aval de la Reserva Federal para abrir sucursal bancaria internacional