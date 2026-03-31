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Dólar hoy en Colombia volvió a bajar y tocó nuevos mínimos: así se cotiza este 31 de marzo

El dólar en Colombia mantiene su tendencia a la baja este 31 de marzo y se acerca a los $3.650, con una caída frente a la TRM y menor volatilidad en el mercado.

Dólar hoy en Colombia volvió a bajar y tocó nuevos mínimos: así se cotiza este 31 de marzo
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
08:34 a. m.
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El precio del dólar en Colombia continúa mostrando una tendencia a la baja este martes 31 de marzo de 2026, en medio de un comportamiento estable del mercado cambiario.

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La divisa abrió la jornada por debajo de los $3.650, lo que confirma el retroceso que ha venido registrando en los últimos días y que ya genera impacto en distintos sectores de la economía.

De acuerdo con los primeros movimientos del mercado, el dólar arrancó sobre los $3.650, lo que representó una caída de $19,96 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.669,96.

Así se mueve el dólar en Colombia hoy

Durante las primeras horas de negociación, la moneda estadounidense alcanzó un mínimo de $3.645,10 y un máximo de $3.650,01, reflejando poca volatilidad. Hasta el momento, se han registrado siete operaciones por un monto de US$2.500.

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“El comportamiento del dólar muestra una tendencia moderada a la baja, en línea con lo observado en jornadas recientes”, señalan analistas del mercado.

Para este martes, la TRM se ubicó en $3.669,96, con una leve variación frente al día anterior, cuando el precio se mantuvo prácticamente estable.

Comparación: cómo ha variado el dólar

Al revisar el comportamiento en diferentes periodos, se evidencia una caída importante de la divisa. Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar bajó un 0,94%, es decir, cerca de $34,91.

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En comparación con el mes pasado, la reducción es más notoria: un 2,62%, equivalente a $98,77. Mientras tanto, desde el inicio de 2026, la moneda acumula una caída del 2,32%.

Uno de los datos más relevantes es la comparación anual. Frente al mismo día de 2025, el dólar ha bajado un 12,47%, lo que representa una disminución de más de $522.

Este comportamiento responde a factores tanto internos como externos, incluyendo la estabilidad económica local y las dinámicas del mercado internacional.

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