Dolor en la música: murió reconocida leyenda en un trágico accidente

En el momento del accidente aéreo, la icónica leyenda iba junto a su esposa y su hija de 28 años.

septiembre 22 de 2025
07:31 a. m.
Hay un dolor devastador en la industria musical debido a que un reconocido e icónico cantante murió a sus 57 años.

Brett James, el artista oriundo de Columbia, Estados Unidos, que tenía 57 años y fue catalogado como la leyenda del country, falleció en un trágico e inesperado accidente aéreo.

Este incidente ocurrió el pasado jueves 18 de septiembre de 2025, muy cerca de Franklin, Carolina del Norte, sobre las 3:00 de la tarde (hora local).

Así fue el accidente aéreo en el que murió Brett James, la reconocida leyenda de la música

Según han reportado las autoridades, Brett James, junto a otras dos personas, se subió a una aeronave que partió desde el Aeropuerto John C. Tune, en Nashville, Estados Unidos.

La avioneta, de acuerdo con las primeras investigaciones, estaba a nombre del reconocido artista y se estrelló cerca de la escuela Iotla Valley Elementary School, cerca del Aeropuerto del Condado de Macon.

En consecuencia, luego de que se reportó lo ocurrido, las autoridades se dirigieron de inmediato al lugar de los hechos y, desafortunadamente, confirmaron la muerte de Brett James.

Sin embargo, aunque las investigaciones iniciaron desde el momento del hallazgo, aún no se han determinado las causas exactas por las que se presentó este trágico accidente aéreo.

Melody Wilson, su esposa, y Meryl Maxwell, su hija de 28 años, fueron las otras dos personas que se encontraron sin vida tras la caída de la aeronave.

Brett James se destacó principalmente como compositor y fue la mente maestra de 'Jesus, Take the Wheel', el icónico tema musical que se estrenó en 2005, fue interpretado por Carrie Underwood y recibió el premio Grammy a la mejor canción de country.

Esta fue la desgarradora reacción de los seguidores de Brett James, el icónico cantante de country, tras su muerte

Luego de que las autoridades encontraron la avioneta y confirmaron la muerte de Brett James, su esposa y su hija, sus fanáticos quedaron devastados.

"Qué noticia tan triste", "legendario, tuviste una historia increíble", "descansa en paz", "ahora estás en las manos de Dios", "oraciones para la familia y los amigos" y "dejaste una parte hermosa de ti con tus canciones", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.

 

 

