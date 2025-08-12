CANAL RCN
Internacional Video

El general Cliver Alcalá destapó quiénes serían los cerebros detrás del régimen de Maduro

En la misiva enviada al presidente Donald Trump, señala cómo se manejaría el fraude electoral en Venezuela.

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
08:18 p. m.
El militar venezolano, Cliver Alcalá, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, reveló presuntas manipulaciones electorales y actividades criminales del régimen de Nicolás Maduro en una carta enviada al gobierno de Donald Trump.

El general que fue condenado en Estados Unidos por suministrar armas a las Farc escribió una carta en la que destapó graves denuncias contra altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Se refirió a quiénes serían las miembros de la cúpula del chavismo que mueven los hilos del régimen y el manejo de los presuntos fraudes electorales.

Destapan quiénes dominan el régimen de Nicolás Maduro

En el documento, Alcalá señaló directamente a los hermanos Delsy y Jorge Rodríguez como los cerebros detrás del Cartel de los Soles, una de las estructuras de narcotráfico más poderosas de la región.

La carta del militar venezolano reveló información sobre la supuesta participación de los hermanos Rodríguez en operaciones criminales desde posiciones de poder dentro del gobierno venezolano.

Delsy Rodríguez se desempeña como vicepresidenta del régimen, mientras que Jorge Rodríguez ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.

Cliver Alcalá reveló secretos del fraude electoral

En la carta enviada a la Casa Blanca, Alcalá también alertó sobre la presunta manipulación de máquinas de votación por parte del régimen de Maduro para alterar resultados electorales. Esta denuncia se suma a las múltiples acusaciones de fraude electoral que han marcado los procesos comiciales venezolanos durante la última década.

El general condenado en Estados Unidos detalló, además, que el narcotráfico y la minería ilegal constituyen dos de las actividades criminales más importantes ejecutadas por el madurismo.

Estas operaciones ilícitas habrían permitido al régimen obtener recursos económicos significativos en medio de la crisis que atraviesa el país sudamericano.

Cliver Alcalá fue detenido en Colombia en 2020 y extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por conspiración para traficar drogas. El militar admitió haber suministrado armas a las Farc.

