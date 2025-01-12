CANAL RCN
Internacional

Airbus confirma: menos de 100 aviones A320 siguen inmovilizados por fallo de software

La alerta surgió a raíz de un incidente ocurrido a fines de octubre en Estados Unidos con un vuelo de JetBlue, que perdió repentinamente altura.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

diciembre 01 de 2025
08:19 a. m.
Airbus confirmó este lunes que menos de 100 aviones de la serie A320 permanecen en tierra debido a un software de control de navegación vulnerable a las radiaciones solares. La cifra representa una mínima parte de los cerca de 6.000 aparatos potencialmente afectados, según el fabricante aeronáutico.

“La gran mayoría” de los aviones ya fueron modificados desde que se anunció el problema el viernes, precisó la compañía en un comunicado, y aseguró que trabaja con las aerolíneas en “la modificación de menos de 100 aparatos restantes para asegurar que puedan ser puestos nuevamente en servicio”.

El ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, había adelantado el sábado que sólo un centenar de aparatos seguirían inmovilizados, aunque Airbus no lo había confirmado hasta ahora.

El origen del problema: incidente en EE. UU.

El grupo europeo anunció el viernes que 6.000 ejemplares de su exitoso modelo debían cambiar urgentemente el programa informático de control de vuelo, tras detectar su vulnerabilidad a las radiaciones solares.

La alerta surgió a raíz de un incidente ocurrido a fines de octubre en Estados Unidos con un vuelo de JetBlue, que perdió repentinamente altura sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida.

Ante el riesgo, Airbus urgió a sus clientes a “detener inmediatamente los vuelos” de los aparatos afectados. Sin embargo, la rápida intervención técnica permitió actualizar miles de aeronaves en cuestión de horas, evitando una crisis de gran escala en el tráfico aéreo mundial.

Impacto en aerolíneas y pasajeros

EasyJet, uno de los mayores operadores de la gama A320, informó que logró actualizar sus aviones sin alterar su programación de vuelos durante el fin de semana.

En contraste, Avianca reportó inicialmente afectaciones “significativas”, ya que más del 70% de su flota depende de este modelo. La aerolínea colombiana incluso suspendió la venta de boletos hasta el 8 de diciembre, aunque el sábado aseguró que el 51% de sus aviones ya tenían el software actualizado y que esperaba completar el proceso en los próximos días.

El A320, que incluye también los modelos A318, A319 y A321, es el avión comercial civil más vendido del mundo. Desde su entrada en servicio en 1988, se han entregado más de 12.000 ejemplares. Airbus reiteró sus disculpas “por las dificultades y los retrasos ocasionados a los pasajeros y a las compañías” y agradeció la comprensión de sus clientes frente a la decisión de dar prioridad absoluta a la seguridad.

