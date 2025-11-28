Avianca activa plan de protección a pasajeros por actualización de software en aviones Airbus A320

Avianca anunció la activación de un plan especial de protección a pasajeros tras la actualización urgente de software que Airbus solicitó para una parte significativa de la flota mundial de aviones A320, lo que ha generado impactos en la operación de la aerolínea.

La compañía informó que su equipo técnico trabaja para implementar las modificaciones en el menor tiempo posible y, paralelamente, ofrecer alternativas a los viajeros afectados. Entre las medidas adoptadas se encuentran:

RELACIONADO Aerocivil se compromete a monitorear actualización de aviones A320 tras notificación global de Airbus

Reacomodación en vuelos disponibles de Avianca o de aerolíneas con las que mantiene acuerdos comerciales.

Reprogramación de vuelos sin penalidad ni diferencia tarifaria, con posibilidad de viajar hasta 180 días después de la fecha original.

Reembolso de trayectos no utilizados, gestionado a través de la página web, el Contact Center, puntos de venta directos o agencias de viajes.

Recomendaciones de Avianca para usuarios ante cancelaciones y cambios de itinerario

La aerolínea recomendó a los pasajeros revisar las comunicaciones enviadas al correo electrónico asociado a la reserva, consultar el estado de los vuelos en avianca.com y evitar desplazarse a los aeropuertos si el itinerario no está confirmado.

Como medida preventiva, Avianca cerró las ventas de tiquetes para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre inclusive, con el fin de priorizar la reacomodación de quienes ya cuentan con reservas.

“Todo el equipo de Avianca está trabajando para restablecer la completa normalidad de la operación tan pronto como sea posible”, señaló la compañía en su comunicado oficial.