Aldea desapareció tras deslizamiento de tierra: desastre deja un solo sobreviviente

El gobierno solicitó ayuda de organizaciones internacionales para recuperar los cuerpos de las víctimas, que quedaron atrapados bajo el lodo.

Foto: AFP
Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
10:20 a. m.
Toda una aldea desapareció en la región de Darfur, al oeste de Sudán, durante el fin de semana, luego de que un alud de tierra cubriera las montañas de Jebel Marra, de lodo y escombros.

Se trata de la pequeña localidad de Tarsin en la que todos sus habitantes, excepto uno, fallecieron por cuenta del desastre natural, que obligó al Gobierno y a los grupos rebeldes que controlan la región a solicitar ayuda internacional para recuperar los cuerpos de las víctimas.

"Llamamos a las organizaciones humanitarias internacionales a intervenir urgentemente y a brindar apoyo y asistencia en este momento crítico, pues la tragedia es más de lo que nuestro pueblo puede enfrentar", indicó el gobernador de Darfur, Minni Minnawi.

Tras el desastre, insistió, en que la "tragedia humanitaria trasciende las fronteras de la región" y es que, se habla de un estimado de 1.000 víctimas fatales, que fueron sorprendidos por la fuerza de la montaña, tras varios días de lluvia.

Grupos rebeldes en la región también solicitaron ayuda de organizaciones internacionales para recuperar los cuerpos:

A las montañas de Mara habrían llegado en los últimos años familias enteras que se vieron obligadas a huir del conflicto entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en el estado de Darfur.

La zona es controlada por el grupo rebelde Movimiento Ejército de Liberación. Sin embargo, se ha mantenido alejado del conflicto entre el Gobierno y las FAR, al punto en que solicitó ayuda internacional para recuperar a sus muertos:

"Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea, ubicada en medio de Jebel Marra, en el distrito de Amo", se lee en un comunicado del grupo.

Su líder, Abdulwahid al Nur, señaló en declaraciones entregadas a la agencia de noticias AFP que "masas de lodo cayeron sobre la aldea" y que "equipos humanitarios y los residentes están intentando recuperar los cuerpos, pero la magnitud del desastre es mucho mayor que los recursos de los que disponemos".

