‘Otoniel’ ya está en Estados Unidos: aterrizó en el aeropuerto de Nueva York

El proceso de extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, se llevó a cabo este 3 de mayo, luego de que el Consejo de Estado resolviera levantar la medida de suspensión provisional que frenaba la extradición, aprobada por el presidente Iván Duque el pasado 8 de abril.

Una vez surtido el proceso de entrega por parte de las autoridades colombianas a la DEA, el narcotraficante fue dispuesto en un avión Bombardier Challenger 605, N110CP.

La aeronave despegó desde el aeropuerto Catam, en Bogotá, pasadas 5:10 p.m. ‘Otoniel’ llegó a la Ciudad de Nueva York sobre las 10:35 p.m. (hora Colombia).

Lugar de reclusión de alias Otoniel

‘Otoniel’, inicialmente, será recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Luego, al parecer, sería enviado a la ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en el condado de Fremont cerca de Florence, en el estado de Colorado.

Delitos por los que debe responder 'Otoniel'

En la justicia colombiana hay más de 100 procesos abiertos por múltiples delitos: tráfico de droga, asesinatos, extorsiones, reclutamiento y abuso de menores y una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir.

Sin embargo, es requerido en Estados Unidos por dos cortes, la Corte del Distrito Sur de Florida y la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que solicitan al líder del Clan del Golfo para enfrentar cargos por tres grandes acusaciones: participación en una empresa criminal a gran escala, distribución internacional de estupefacientes y conspiración para el asesinato de rivales en el tráfico de drogas.

La acusación de EE. UU. contra 'Otoniel'

La acusación planteada por el gobierno de Estados Unidos contra ‘Otoniel’ está basada en sus presuntas acciones durante el tiempo en el que fue cabecilla de la organización criminal Los Urabeños (Clan del Golfo).

De hecho, fiscales de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York aseguran que, entre junio de 2003 y diciembre de 2014, Dairo Antonio Úsuga coordinó el envío de múltiples toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos.

La acusación reseña, en principio, 26 envíos de narcóticos de más de una tonelada, causa por la cual, alias Otoniel enfrentará el cargo de distribución internacional de cocaína.

Además, la justicia estadounidense acusa a Úsuga David de mantener una empresa criminal relacionada con el tráfico de estupefacientes y de conspirar para asesinar a integrantes de organizaciones rivales dedicadas al narcotráfico.

Consejo de Estado avala extradición de Otoniel

El pasado viernes, 29 de abril, se conoció la decisión del magistrado César Palomino, del Consejo de Estado, la cual le ordenaba al presidente Iván Duque suspender la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos, debido a una tutela interpuesta por organizaciones representantes de víctimas, justo cuando el traslado de este delincuente a una prisión norteamericana estaba listo.

El magistrado Palomino determinó en su momento frenar la extradición de Otoniel debido a que las víctimas aseguraron que habían agotado todas las instancias. No obstante, lo dicho no fue del todo cierto, pues la vía administrativa no fue agotada en su totalidad.

Ante esta situación, el Consejo de Estado levantó, este 4 de mayo, la suspensión provisional, lo cual permitió que la ejecución de la extradición de Úsuga se activara y ejecutara, posteriormente.

A través de otro fallo, el Alto Tribunal negó la tutela por improcedente, pero le reconoció la Personería a uno de los abogados de alias Otoniel para garantizar su derecho a la comparecencia.

