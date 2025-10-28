CANAL RCN
Estremecedoras fotos de la operación policial contra el narcotráfico en una favela en Río de Janeiro

Río de Janeiro bajo fuego: las duras imágenes de la operación policial contra el narcotráfico que paralizó a la ciudad.

Río de Janeiro operación policial narcotráfico favela
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
06:00 p. m.
Río de Janeiro vive tensión tras una impactante operación policial contra el narcotráfico en una favela considerada por las autoridades como una de las más grandes y letales en la historia reciente de Brasil.

Las imágenes captadas por agencias internacionales revelaron el despliegue de miles de uniformados, vehículos blindados y el fuego cruzado que mantuvo a los habitantes confinados en sus hogares por horas.

Río de Janeiro
Foto: AFP

¿Qué ocurrió durante el megaoperativo en Río de Janeiro?

De acuerdo con reportes oficiales, la acción estuvo dirigida a desarticular al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

Río de Janeiro
Foto: AFP

En total, participaron cerca de 2.500 policías, apoyados por 32 vehículos blindados, helicópteros y drones, que ingresaron en los complejos de Penha y Alemão, zonas controladas por el grupo.

Río de Janeiro
Foto: AFP

El saldo fue devastador: al menos 64 personas perdieron la vida, entre ellas cuatro agentes de seguridad. Además, se reportaron 81 detenciones y la incautación de 42 fusiles y grandes cantidades de droga, según el balance difundido por el gobierno estatal.

Durante el operativo se registraron intensos tiroteos y explosiones. Comercios y viviendas permanecieron cerrados, mientras los residentes buscaban refugio ante el constante intercambio de disparos.

Fotógrafos de medios internacionales documentaron escenas que reflejan el miedo y la incertidumbre vividos en la zona, con varios sospechosos detenidos sin camisa y descalzos en medio de la tensión.

Río de Janeiro
Foto: AFP

Reacciones tras la operación policial en favela en Río de Janeiro

La operación policial contra el narcotráfico en una favela en Río de Janeiro generó fuertes reacciones tanto en Brasil como a nivel internacional. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el alto número de víctimas, solicitando una investigación independiente sobre el uso de la fuerza.

Por su parte, el gobierno estatal defendió la acción como un paso necesario para recuperar el control de territorios dominados por el crimen organizado.

Las impactantes fotografías difundidas por medios globales muestran el alcance de un operativo que ha marcado un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en Brasil, dejando una profunda huella en las favelas de Río.

