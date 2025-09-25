Atención: la actriz venezolana que acompañó a B-King en México está desaparecida

Hay conmoción en México luego de que se reportara como desaparecida la actriz Angélica Torrini, conocida como Angie Miller, quien recientemente quedó en el centro de atención al haber compartido durante los últimos días junto al artista colombiano B-King, quien fue hallado sin vida en el municipio de Cocotitlán.

Esta mujer de 29 años, estuvo compartiendo información mientras el cantante santandereano estuvo reportado como desaparecido y posteriormente, compartió fotos y videos del tiempo que pasaron juntos mientras el cantante estuvo en territorio mexicano.

El reporte sobre la desaparición de Angie Miller

De acuerdo a lo reportado por el periodista Alex Rodríguez de Univisión, los familiares y amigos de la actriz venezolana perdieron contacto con ella desde hace más de 48 horas, cuando habría salido a trabajar, dejando a su hija de apenas 2 años al cuidado de alguien más.

Señala que el manager de la modelo no ha querido pronunciarse públicamente por temor, pues sospechan que la desaparición podría estar ligada a la muerte de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

Además, compartió la información publicada por la Fiscalía General de Ciudad de México en donde piden ayuda a la comunidad para ubicarla. Allí se informa que fue vista por última vez el 23 de septiembre en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México.

FOTO: Fiscalía del Estado de México

¿Angie Miller y B-King eran novios?

En los videos compartidos por Torrini durante los últimos días, se mostró compartiendo momentos muy cariñosos junto al artista como besos y palabras bonitas, sin embargo, todavía no habrían formalizado una relación y apenas estaban conociéndose.

Sin embargo, estos videos habría generado especulaciones. Además, la mujer fue criticada por su primera publicación tras confirmarse la muerte de B-King, indicando que "odiaba a México más que a su propia vida", lamentando lo sucedido.