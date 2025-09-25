CANAL RCN
Internacional

Atención: la actriz venezolana que acompañó a B-King en México está desaparecida

La actriz y creadora de contenido que apareció recientemente con B-King fue reportada como desaparecida en México tras la muerte del artista colombiano.

Actriz B-King
FOTO: Angie Miller - IG

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
08:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay conmoción en México luego de que se reportara como desaparecida la actriz Angélica Torrini, conocida como Angie Miller, quien recientemente quedó en el centro de atención al haber compartido durante los últimos días junto al artista colombiano B-King, quien fue hallado sin vida en el municipio de Cocotitlán.

Se conoce video inédito que B-King grabó junto a su novia antes de su muerte en México
RELACIONADO

Se conoce video inédito que B-King grabó junto a su novia antes de su muerte en México

Esta mujer de 29 años, estuvo compartiendo información mientras el cantante santandereano estuvo reportado como desaparecido y posteriormente, compartió fotos y videos del tiempo que pasaron juntos mientras el cantante estuvo en territorio mexicano.

El reporte sobre la desaparición de Angie Miller

De acuerdo a lo reportado por el periodista Alex Rodríguez de Univisión, los familiares y amigos de la actriz venezolana perdieron contacto con ella desde hace más de 48 horas, cuando habría salido a trabajar, dejando a su hija de apenas 2 años al cuidado de alguien más.

Señala que el manager de la modelo no ha querido pronunciarse públicamente por temor, pues sospechan que la desaparición podría estar ligada a la muerte de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

Además, compartió la información publicada por la Fiscalía General de Ciudad de México en donde piden ayuda a la comunidad para ubicarla. Allí se informa que fue vista por última vez el 23 de septiembre en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México.

FOTO: Fiscalía del Estado de México

¿Angie Miller y B-King eran novios?

En los videos compartidos por Torrini durante los últimos días, se mostró compartiendo momentos muy cariñosos junto al artista como besos y palabras bonitas, sin embargo, todavía no habrían formalizado una relación y apenas estaban conociéndose.

Actriz que estuvo con B-King en México compartió romántico recuerdo juntos
RELACIONADO

Actriz que estuvo con B-King en México compartió romántico recuerdo juntos

Sin embargo, estos videos habría generado especulaciones. Además, la mujer fue criticada por su primera publicación tras confirmarse la muerte de B-King, indicando que "odiaba a México más que a su propia vida", lamentando lo sucedido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Venezuela realizará un simulacro para estar lista ante un posible conflicto armado en el país

Ecuador

17 presos fueron asesinados por disputa entre bandas narcotraficantes en cárcel de Ecuador: algunos fueron decapitados

Hong Kong

Dos mujeres fueron arrestadas por esperar el tifón 'Ragasa' para tomarse una foto junto a un menor de edad

Otras Noticias

Sao Paulo

Delantero colombiano marcó en el Morumbí para que Liga de Quito eliminara a Sao Paulo

Jeison Medina le dio la victoria a Liga de Quito sobre Sao Paulo, el verdugo de Atlético Nacional para avanzar en la Libertadores.

Pruebas Saber

Exfuncionario de universidad en la que se graduó Juliana Guerrero revela que tenían un acuerdo

Pese al escándalo por la obtención de su título profesional, Guerrero seguiría aspirando al cargo de viceministra de las Juventudes.

Comercio

Starbucks da inesperado anuncio de cierre de tiendas: miles de empleados lo sufrieron

Redes sociales

Chat revelador confirmaría la ruptura de Aida Victoria Merlano con su pareja: esto se sabe

Salud mental

Aprobaron un fármaco de primera generación que funcionaría para el tratamiento del Alzheimer: ¿de cuál se trata?