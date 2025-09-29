Ante “declive” de Hollywood, presidente Trump retomó su propuesta de imponer sanciones del 100% a películas extranjeras

Mientras Hollywood lucha por recuperar su dinamismo, el presidente Trump ha vuelto a insistir en una de sus propuestas más controvertidas: imponer aranceles del 100% a las películas producidas fuera de Estados Unidos, pero estrenadas en territorio estadounidense.

La declaración fue publicada este lunes a través de su plataforma Truth Social, donde el republicano afirmó que esta medida busca frenar lo que calificó como un “robo” del negocio cinematográfico por parte de otros países.

“Para resolver este problema interminable, impondré aranceles del 100% a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos”, escribió Trump, sin ofrecer detalles sobre cuándo entrarían en vigor estas tarifas o si aplicarán también a series de televisión.

Es la segunda vez que Trump habla de imponer aranceles a las películas realizadas en el extranjero:

Esta no es la primera vez que Trump realiza la propuesta. Ya en mayo, había prometido iniciar de inmediato el proceso para aplicar dichos aranceles, criticando los “incentivos” otorgados por gobiernos extranjeros que, según él, estarían atrayendo a cineastas y estudios estadounidenses. Países como el Reino Unido, Francia, Hungría y Tailandia ofrecen programas fiscales atractivos que han seducido a numerosas producciones internacionales.

En respuesta, una coalición de estudios y sindicatos de la industria envió una carta conjunta expresando su rechazo a la propuesta y reclamando, en su lugar, mayores incentivos fiscales para reforzar la producción audiovisual nacional.

Días de grabación no habían sido tan pocos desde la pandemia:

El contexto de este nuevo anuncio es una industria debilitada. En Los Ángeles, el número de días de rodaje alcanzó en 2024 su nivel más bajo registrado —salvo por el parón total causado por la pandemia en 2020—, reflejo de una crisis profunda que no ha logrado revertirse pese a la reapertura de actividades. Ante esta situación, la legislatura de California aprobó en junio una expansión significativa de los créditos fiscales para cine y televisión, buscando frenar la fuga de producciones del estado.

Incluso el gobernador demócrata Gavin Newsom, tradicional adversario político de Trump, ha mostrado apertura a colaborar con el exmandatario en un plan federal de 7.500 millones de dólares en forma de crédito fiscal, con el objetivo de estimular la industria a nivel nacional.

Por ahora, el impacto concreto de los posibles aranceles propuestos por Trump sigue siendo incierto, pero la medida ya genera inquietud entre expertos, que temen que no sea suficiente para reactivar un sector considerado vital para la economía estadounidense.