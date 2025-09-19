Antifa, el grupo de extrema izquierda que Trump busca designarlo como "terrorista": ¿Quiénes son?

La tensión política en Estados Unidos escaló con la reciente propuesta de Donald Trump de clasificar al movimiento Antifa como una "organización terrorista".

Esta declaración, lejos de ser una simple retórica, reavivó un intenso debate sobre la naturaleza de un grupo que, en realidad, carece de una estructura formal.

El anuncio del presidente, que lo describe como un "desastre enfermo y peligroso de la izquierda radical", genera múltiples interrogantes sobre su origen, sus ideales y las profundas implicaciones legales de una medida sin precedentes para un grupo doméstico.

¿De dónde proviene el término 'Antifa'?

El término "Antifa" es una abreviatura de "antifascista" y representa una ideología, no una organización centralizada con líderes o miembros formales.

Sus raíces históricas se remontan a las luchas europeas contra los regímenes fascistas de las décadas de 1920 y 1930.

En Estados Unidos, resurgió en las últimas décadas, particularmente a partir de 2016, como respuesta al crecimiento de grupos de extrema derecha y supremacistas blancos.

Su objetivo principal es evitar que estos movimientos, que consideran peligrosos para las minorías y la democracia, obtengan una plataforma pública para promover sus ideas.

¿Cómo actúa el movimiento Antifa?

Las tácticas del movimiento Antifa han sido objeto de constante controversia. Mientras que sus partidarios defienden el uso de la confrontación directa como una forma de autodefensa contra la violencia de la extrema derecha, sus detractores critican la disposición de algunos activistas a recurrir a la violencia física y la destrucción de propiedad.

Como parte de una táctica conocida como "bloque negro", los activistas del movimiento Antifa suelen vestir de forma monocromática y usar máscaras para cubrir sus rostros.

Este método, que tiene raíces en las protestas anarquistas de la Alemania Occidental durante la Guerra Fría, les permite a sus miembros preservar el anonimato y moverse en grupo de manera compacta, dificultando su identificación por parte de la policía y los grupos rivales.

Esta indumentaria no solo busca la protección individual, sino que también funciona como una forma de intimidación visual en sus enfrentamientos.

"No conozco ningún mecanismo legal que permita declarar oficialmente a un grupo del ámbito nacional como organización terrorista", contó a la BBC Luke Baumgartner, investigador del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington.

Como un movimiento que se opone a la extrema derecha, Antifa utiliza una variedad de tácticas para interrumpir las manifestaciones de sus oponentes y silenciar a sus oradores. Esto incluye métodos de protesta más tradicionales, como marchas y concentraciones, pero también formas más directas y confrontacionales.

En las calles, los activistas de Antifa se caracterizan por el uso de gritos, cánticos y la formación de cadenas humanas para bloquear el paso de los grupos de extrema derecha.

Las facciones más radicales no descartan el uso de la violencia y a menudo portan objetos como gas pimienta, ladrillos o cadenas.

En el ámbito digital, el movimiento ha expandido sus tácticas. Los activistas monitorean de cerca a la extrema derecha en redes sociales para exponer sus identidades.

Una práctica conocida como "doxing", que consiste en la publicación de información personal de sus oponentes en línea ha llevado a la identificación y, en algunos casos, al despido laboral de algunos simpatizantes de la extrema derecha.

Aunque estas tácticas generan controversia, sus defensores las justifican como una forma de defensa y un medio para desmantelar la capacidad organizativa de los grupos a los que se oponen.