Trump lanzó advertencia a los medios de comunicación que lo critiquen

En un nuevo capítulo de su tensa relación con la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra los medios de comunicación que lo critican, sugiriendo que las cadenas de televisión que lo atacan injustamente podrían ver revocadas sus licencias de emisión.

Las declaraciones del mandatario, realizadas a bordo del Air Force One, reabrieron el debate sobre la libertad de prensa y los límites del poder presidencial en la regulación de los medios.

Donald Trump les habló a los medios de comunicación de EE.UU.

Durante su vuelo de regreso desde el Reino Unido, el presidente Trump señaló que las cadenas con licencias de transmisión no están autorizadas a ir en su contra.

Como evidencia, citó una cifra no verificada asegurando que la cobertura de los medios hacia él es "97% negativa".

Ante este panorama, el líder republicano fue contundente: "Si están 97% en mi contra, solo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso".

Esta afirmación se suma a sus críticas recurrentes sobre lo que él califica como "noticias falsas" y su percepción de que ciertas cadenas actúan como un brazo del Partido Demócrata.

Las palabras de Donald Trump a los medios de comunicación

Las palabras del presidente Trump coinciden con la reciente suspensión del programa nocturno de Jimmy Kimmel en la cadena ABC.

Si bien Trump no confirmó una relación directa con su comentario, sí aprovechó para criticar al presentador, a quien tildó de "sin talento" y argumentó que el cese del programa se debía a las "malas audiencias", no a la censura.

Las amenazas de revocar licencias representan una escalada en la confrontación de la administración con la prensa.

Para el presidente, estas cadenas "no tienen permitido" ir en su contra, lo que él considera un incumplimiento de la responsabilidad inherente a sus licencias.

La situación continúa evolucionando y sus implicaciones para el futuro del periodismo en el país son un tema de análisis constante.