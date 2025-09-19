CANAL RCN
Internacional

Trump lanzó advertencia a los medios de comunicación que lo critiquen

Donald Trump planteó la posibilidad de revocar licencias a medios de comunicación que lo critiquen.

Trump advertencia medios TV que hablen mal de él
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
03:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un nuevo capítulo de su tensa relación con la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra los medios de comunicación que lo critican, sugiriendo que las cadenas de televisión que lo atacan injustamente podrían ver revocadas sus licencias de emisión.

"Operación Independencia 200": La estrategia de Maduro frente a los ataques de Trump
RELACIONADO

"Operación Independencia 200": La estrategia de Maduro frente a los ataques de Trump

Las declaraciones del mandatario, realizadas a bordo del Air Force One, reabrieron el debate sobre la libertad de prensa y los límites del poder presidencial en la regulación de los medios.

Donald Trump les habló a los medios de comunicación de EE.UU.

Durante su vuelo de regreso desde el Reino Unido, el presidente Trump señaló que las cadenas con licencias de transmisión no están autorizadas a ir en su contra.

Como evidencia, citó una cifra no verificada asegurando que la cobertura de los medios hacia él es "97% negativa".

Orden firmada por Trump replicará el despliegue de tropas en Washington en esta otra ciudad
RELACIONADO

Orden firmada por Trump replicará el despliegue de tropas en Washington en esta otra ciudad

Ante este panorama, el líder republicano fue contundente: "Si están 97% en mi contra, solo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso".

Esta afirmación se suma a sus críticas recurrentes sobre lo que él califica como "noticias falsas" y su percepción de que ciertas cadenas actúan como un brazo del Partido Demócrata.

Las palabras de Donald Trump a los medios de comunicación

Las palabras del presidente Trump coinciden con la reciente suspensión del programa nocturno de Jimmy Kimmel en la cadena ABC.

Si bien Trump no confirmó una relación directa con su comentario, sí aprovechó para criticar al presentador, a quien tildó de "sin talento" y argumentó que el cese del programa se debía a las "malas audiencias", no a la censura.

“Eliminamos tres embarcaciones”: Trump confirma nuevo ataque frente a Venezuela
RELACIONADO

“Eliminamos tres embarcaciones”: Trump confirma nuevo ataque frente a Venezuela

Las amenazas de revocar licencias representan una escalada en la confrontación de la administración con la prensa.

Para el presidente, estas cadenas "no tienen permitido" ir en su contra, lo que él considera un incumplimiento de la responsabilidad inherente a sus licencias.

La situación continúa evolucionando y sus implicaciones para el futuro del periodismo en el país son un tema de análisis constante.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Guatemala

Guatemala condena a 46 pandilleros a penas de hasta 178 años por extorsión y asesinatos

México

Sube a 25 el número de muertos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

ONU

ONU reimpone sanciones económicas a Irán por incumplimientos en acuerdo nuclear

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef Celebrity piden el reintegro de Valeria a la competencia

Los cocineros se encuentran tras la búsqueda de posibles candidatos para un reemplazo en la competencia.

Medellín

Imputan homicidio agravado a padrastro de menor asesinado en Medellín

El sujeto, de 28 años, es señalado de ser el responsable de la muerte de su hijastro de cuatro años en el barrio Castilla, al noroccidente de Medellín.

Enfermedades

Especialistas relacionan una actividad dentro de la rutina diaria con el cáncer de páncreas

Selección Colombia

¿Fin a la novela con Cristhian Mosquera? El central eligió, pero Colombia hará un intento más

Secretaria de Movilidad

Aviso a conductores en Colombia con dura multa por práctica común en semáforos: incluso si está detenido el vehículo