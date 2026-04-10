VIDEO registró la salida de los astronautas de la nave que los llevó a la Luna

Los cuatro astronautas llegaron en excelentes condiciones de salud. Fueron rescatados en una impecable operación liderada por la colombiana Liliana Villarreal.

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A las 8:31 minutos, hora colombiana, de este 10 de abril, inició el operativo de salida de los astronautas de la cápsula Orión que los acogió en un viaje histórico a la Luna.

Los astronautas, después de casi dos horas, lograron salir de la nave. La primera en subir al bote flotante debidamente adecuado fue Christina Koch, quien fue asistida y sentada a un costado, la siguió Jeremy Hansen, Reid Wiseman, y finalmente el piloto, Victor Glover.

Posteriormente, los astronautas fueron llevados a tierra y trasladados en un helicóptero. Al bajar de la aeronave saludaron a todo el equipo y se dirigieron con algunas dificultades de estabilidad para caminar al lugar donde recibieron la respectiva atención médica.

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¡Misión cumplida! Cuatro astronautas regresaron a salvo en la misión Artemis II

La cápsula Artemis II y su tripulación de cuatro miembros atravesaron la atmósfera terrestre y amerizaron sin problemas en el Océano Pacífico este viernes después de casi 10 días en el espacio, culminando así el primer viaje de humanos a la luna en más de medio siglo.

La cápsula Orión de la NASA, con forma de caramelo y bautizada como Integrity, descendió suavemente en paracaídas sobre las tranquilas aguas de la costa del sur de California poco después de las 6:30 de la tarde, concluyendo una misión que llevó a los astronautas más lejos en el espacio de lo que nadie había volado antes.

El vuelo Artemis II, que recorrió un total de 694.392 millas (1.117.515 km) a través de dos órbitas terrestres y un sobrevuelo lunar culminante a unas 252.000 millas de distancia, fue el primer vuelo de prueba tripulado de una serie de misiones Artemis que tienen como objetivo regresar a los astronautas a la superficie lunar a partir de 2028.

Llegada perfecta de la misión Artemis II

El amerizaje, que tuvo lugar unas dos horas antes del atardecer, fue transmitido en directo por la web de la NASA.

"Un amerizaje perfecto para el Integrity y sus cuatro astronautas", dijo el comentarista de la NASA, Rob Navias, momentos después del aterrizaje.

Los equipos de rescate estaban preparados para asegurar la cápsula flotante y rescatar a la tripulación: los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, de 50 años, Victor Glover, de 49, y Christina Koch, de 47, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, de 50 años.

"Tenemos una vista estupenda de la luna desde la ventana 2; parece un poco más pequeña que ayer", comunicó Wiseman, comandante de la misión, por radio al centro de control de la misión en Houston minutos antes de que la tripulación se sumergiera en la atmósfera terrestre.

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La fase crítica del regreso de los astronautas

Tras una vertiginosa y ardiente inmersión de 13 minutos a través de la atmósfera terrestre, se generó un calor por fricción que elevó la temperatura exterior de la cápsula hasta unos 5.000 grados Fahrenheit (2.760 grados Celsius).

En el momento de máxima tensión durante la reentrada, como era de esperar, el intenso calor y la compresión del aire formaron una capa al rojo vivo de gas ionizado, o plasma, que envolvió la cápsula, interrumpiendo las comunicaciones por radio con la tripulación durante varios minutos.

La tensión se rompió al restablecerse el contacto y se vieron dos pares de paracaídas desplegándose desde la nariz de la cápsula en caída libre, lo que redujo su velocidad de descenso a unos 25 km/h (15 mph) antes de que Orion impactara suavemente contra el agua.

Se preveía que los equipos de la NASA y la Armada de los Estados Unidos tardarían aproximadamente una hora en asegurar la cápsula flotante, ayudar a los cuatro astronautas a salir del vehículo, izarlos a los helicópteros que sobrevolaban la zona y trasladarlos en avión a un buque de la Armada cercano, el USS John P. Murtha, para someterse a un chequeo médico inicial.