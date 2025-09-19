Atroz asesinato en EE. UU.: le dispararon más de 20 veces a policía que estaba comprando un perro caliente

La víctima de este macabro crimen fue el oficial de Policía de Edgewater, David Jewell. En la tarde del pasado 15 de septiembre se encontraba fuera de servicio.

Jewell fue a comprar un perro caliente en una gasolinera Circle K en Ormond-by-the Sea, Florida. Aquella simple acción terminó desencadenando un hecho fatal.

“Un mal día”: testimonio del presunto agresor

Resulta que el policía llegó a la tienda después de haber recogido a su suegro del hospital. Mientras estaba por pagar el perro caliente, un empleado de la tienda no medió palabra y lo atacó.

Este hombre llevaba dos años al servicio de la Policía de Edgewater. Anteriormente, había estado en la Oficina del Sheriff del condado de Volusia y en la Policía de Lake Helen.

El presunto agresor, Eduardo Labrada Machado, de 24 años y originario de Cuba, sacó un arma y le disparó en al menos 24 oportunidades. El violento crimen duró aproximadamente dos minutos.

Horas después, las autoridades pudieron capturar a Labrada. El cubano confesó haber cometido el asesinato. Por un lado, indicó que no era la primera vez que veía a Jewell, dado que él frecuentaba esa gasolinera.

Sospechoso confesó el crimen

Labrada creía que en algún momento tuvo una discusión con Jewell. Además, afirmó que le tenía miedo, debido a que lo había visto con un arma, pero no sabía que era policía.

Días antes, el cubano había comprado la pistola. Labrada sostuvo que tuvo un mal día, por lo que decidió dispararle al uniformado cuando llegó.

Un dato importante es que la familia les dijo a las autoridades que el cubano estaba diagnosticado con un trastorno de salud mental, el que incluso le hacía escuchar voces. Sumado a ello, se supo que contaba con la residencia y vivía en ese sector desde hace una década.

La única vez que había tenido problemas con la Policía fue en 2023, por una denuncia de porte de armas. Al parecer, disparó en el parque estatal Tomoka. La pistola con la que se cometió el homicidio se encontró en su vehículo.

Labrada fue capturado por la Policía del condado de Volusia y deberá responder por asesinato en primer grado. Los compañeros y allegados de Jewell lo recuerdan como un hombre amable, desinteresado y una persona devota.