Cayó uno de los explotadores sexuales de una colombiana de 25 años engañada y desaparecida México

Las autoridades han capturado a un hombre señalado de estar presuntamente vinculado con la desaparición de una joven colombiana que viajó a México engañada con falsas promesas de empleo.

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La víctima, de 25 años identificada como María Camila Díaz Grajales, desapareció el pasado 26 de febrero de 2025 en circunstancias que apuntan a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Según la información disponible, la joven habría sido captada mediante ofertas fraudulentas de trabajo que la llevaron a trasladarse a territorio mexicano en febrero de 2024.

Una vez en el país, habría caído en manos de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas con propósitos de explotación sexual.

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La desaparición de María Camila Díaz en México

De acuerdo con los reportes del caso, María Camila se habría negado a continuar sometida a estas actividades y manifestó su intención de abandonar la red criminal para regresar a Colombia.

Esta decisión habría desencadenado una serie de extorsiones y amenazas contra su integridad por parte de los responsables de la organización delictiva.

La desaparición de la joven se registró específicamente el 26 de febrero de 2025, cuando salió a prestar un supuesto servicio en la zona sur de la Ciudad de México.

Desde entonces, su paradero permanece desconocido, lo que ha motivado la investigación de las autoridades tanto mexicanas como colombianas.

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El caso evidencia el modus operandi de las redes de trata de personas que operan entre América Latina y México, utilizando engaños laborales para captar víctimas, especialmente mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad económica.

La captura del presunto implicado representa un avance en la investigación, aunque las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre su identidad ni el papel específico que habría desempeñado en la desaparición de María Camila.

El caso continúa bajo investigación mientras se busca determinar el paradero de la joven colombiana.